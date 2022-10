Ortega Cano durante más de media hora ha charlado con Ana Rosa Quintana sobre su situación actual. Un tú a tú en plató que no ha dejado indiferente a ningún espectador, pues no ha habido temas tabú. Como si sentara cualquier amiga, el diestro ha aclarado en qué punto está su matrimonio con Ana María Aldón y las acciones legales que pretende interponer contra Rocío Carrasco, dos grandes dudas que sobrevolaban sobre él desde hacía varias semanas. Lo que nadie o (casi nadie) esperaba era la situación surrealista que al final de la entrevista ha tenido lugar y es que Ortega Cano se ha levantado de su silla para dirigirse a su todavía mujer que la quiere y que, además, se plantea ser padre por segunda vez con ella y por cuarta en su vida: «Mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña! Te mando todo mi cariño». Unas palabras que provocaban la carcajada de Ana Rosa, quien no podía evitar reírse ante lo que estaba presenciando demostrando así su excelente humor.

Pocos segundos después de que terminara este encuentro, el propio Joaquín Prat aseguraba que no sabía que decir ante lo que él mismo ha tildado como algo surrealista. Ana Rosa quitaba hierro al asunto y aseguraba que «la vida era surrealista en general», saliendo así del paso.

(Noticia en elaboración)