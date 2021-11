Michu ha asegurado que el próximo verano contraerá matrimonio con José Fernando. Según la joven, se casarán en 2022 y entre los invitados se plantea la posibilidad de que acuda Rocío Carrasco, dos insinuaciones tras las que la familia de José Fer se ha llevado las manos a la cabeza. Todavía se desconoce la fecha en la que el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado podrá salir del centro psiquiátrico al que pertenece, una incógnita que derriba los planes de los que hablaba Michu. Si Ana María Aldón se mostraba enfadada este fin de semana con esta información y negaba la boda, quien está realmente cabreado con este asunto es Ortega Cano. El torero no alcanza a entender el motivo por el que da por hecho un enlace del que no se ha hablado y así nos lo asegura una fuente a SEMANA. «Ortega Cano está muy enfadado con Michu. Se está dando por hecho una boda que no existe y ella no se da cuenta del daño que está haciendo con esto a José Fernando», dice a este medio una fuente de toda solvencia.

José Fernando está centrado en su evolución y, aunque esta es positiva, todavía no hay ninguna fecha oficial que fije su salida del centro en el que recibe tratamiento desde hace años. Su entorno más cercano está pendiente de él y se esfuerzan al máximo porque esté listo para la vida fuera de allí, por lo que interpretan que las insinuaciones de Michu solo son piedras en el camino. «Esto no beneficia en absoluto a José Fernando. Él tiene que estar tranquilo y Michu con esto no colabora, sino todo lo contrario. Ortega Cano no comprende la razón por la que ella habla de una boda que negó hace nada en sus propias redes sociales», sostiene la misma persona a esta revista. Y es que cabe recordar que hace tan solo cuatro meses ella mantuvo que ni ella ni su pareja habían hablado en ningún momento de casarse: «A José aún le queda tiempo donde está. Ni él ni yo hemos hablado de casarnos. Desmentimos por completo esta información«. Ahora el enfado es palpable y Ortega Cano vive auténticos momentos de tensión tras las palabras de Michu.

No obstante, esta no es la única vez en la que Michu ha molestado a la familia de José Fernando, pues fue en el mes de diciembre cuando dio unas declaraciones contra Gloria Camila. Aseguró entonces que había pedido a su cuñada 200 euros para dar de comer a su hija, una petición a la que la actriz se negó según Michu. Gloria al escuchar estas acusaciones puso el grito en el cielo y tachó a la pareja de José Fernando de «sinvergüenza» y «mentirosa». Negó que no estuvieran pendiente de la niña e incluso aseguró que le compraban ropa cuando viene a Madrid, pues viene sin maleta y que se quedaban con ella mientras Michu se iba de fiesta. La guerra estaba asegurada, pero poco después se sentaron a hablar y enterraron el hacha de guerra por el bien de José Fernando.

Tras esta encrucijada, Ortega Cano y su familia hicieron de tripas corazón y volvieron a apoyar a Michu y sobre todo a la pequeña que tiene con José Fernando. No entienden si todo está yendo sobre ruedas la razón por la que ha hablado sobre una boda que solo ella conocía y es que José Fernando está centrado en su recuperación. Si todo va bien, podría salir del centro San Juan de Dios esta Navidad para disfrutar de unos días junto a su familia, sin embargo, sería una salida con retorno. Creen que necesita estabilidad y sobre todo estar bien con su familia, un estado que logrará con la ayuda de todos los que le quieren. Quien de momento no se ha querido pronunciar acerca de esta situación es Gloria Camila. A pesar de que ha sido preguntada por ello, la intérprete no ha contestado a las dudas de los periodistas, pues prefiere ser cauta en esta polémica que tantos quebraderos ha provocado en la familia.