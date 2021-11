Oriana Marzoli debe pasar de nuevo por un quirófano, pero esta vez no se trata de una intervención por gusto o para mejorar su aspecto físico con una mejora en su anatomía, sino para solventar un problema que lleva arrastrando desde su última operación para aumentar su pecho. Así lo ha confesado la propia protagonista en un nuevo vídeo de su canal personal en MtMad, reconociendo que el resultado de su último paso por quirófano no obtuvo los resultados esperados y que cinco meses después ha comenzado a sentir que algo no cuadraba, lo que ha hecho mella en su autoestima. Y es que el tamaño de los pezones de Oriana Marzoli no es el adecuado, al menos eso sucede con uno de ellos.

Tal y como ha detallado la propia Oriana Marzoli sin reparos ni tabúes, el resultado de su último aumento de pecho no es el deseado. No tanto por el volumen, mucho más generoso, como así ella buscaba, sino por cómo han quedado sus pezones. Al parecer, uno de ellos se ha expandido hasta ocupar un diámetro de 5,5 centímetros, mientras que el otro se ha quedado en 4,3 centímetros. Una gran diferencia que le está acomplejando, al no encontrar simetría en su preciado busto. Un problema grave para su autoestima que está dispuesta a atajar con una nueva intervención quirúrgica y cuya cita está fijada ya en el calendario para los próximos días, aunque ha preferido reservarse el día en concreto en el que entrará en boxes.

Oriana Marzoli estaba emocionada hace cinco meses cuando anunciaba que iba a someterse a una nueva operación de pecho para aumentar su volumen con unas nuevas prótesis. Ya había modificado esta parte clave de su anatomía a golpe de bisturí, pero lo quería aún más boyante: “Si yo me opero es para que se note. Yo no soy como estas niñas que piden que quede súper natural. Yo soy venezolana y me encanta que un pecho se vea grande y bonito. Compensado, pero grande”, ha confesado Oriana Marzoli, dejando claro para evitar las críticas que ella no persigue con sus operaciones tener dos pechos grandes, sino directamente “dos bombas”.

Es por ello que Oriana informa que, además de mejorar el aspecto de sus pezones hasta conseguir que su diámetro sea lo más simétrico posible, también volverá a agrandarse las mamas. Lo hará porque considera que 450 centímetros cúbicos son insuficientes para el escote que ella persigue y aprovechando que entra en el quirófano pedirá que se le sustituyan las prótesis por unas más voluminosas. Una locura para muchas, pero que para ella entra en sus propios deseos, no es una decisión tomada a la ligera. Y sobre esto quiere incidir precisamente la concursante de realities, que alerta a sus seguidoras para que no caigan en su propio error de lanzarse a la aventura antes de tener la seguridad de que ha encontrado el mejor cirujano: “Por favor, os lo pido ya casi suplicando. Tenéis que tener un buen feeling con vuestro cirujano y que os entienda. La última vez me apresuré mucho y ahora tengo que volver a operarme. No es bueno tener tanta anestesia en tan poco tiempo. Pensadlo bien”, alerta Oriana Marzoli a sus seguidoras para que mediten bien sus opciones antes de entrar a un quirófano.