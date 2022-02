Oriana Marzoli y su expareja, Eugenio Gallego, han sido detenidos después de protagonizar un fuerte altercado, según ha confirmado en exclusiva Juan Luis Galiacho en ‘Viva la vida’. En concreto, tal y como ha avanzado el periodista, los agentes de policía acudían al domicilio de la colaboradora de televisión después de recibir un aviso por parte de un vecino alarmado por la discusión que la joven estaba manteniendo con su expareja.

«El altercado se ha producido esta mañana, entorno a las ocho, en el domicilio de Oriana. Ha aparecido la Policía Nacional, actuando de oficio, y tanto ella como su expareja han sido trasladados a comisaría. Están detenidos, en los calabozos de Tetúan y han prestado declaración», ha afirmado Juan Luis Galiacho en ‘Viva la vida’. El periodista ha explicado que los dos jóvenes han llegado nerviosos a las dependencias policiales y ha dejado claro que ambos «han sufrido contusiones«. «El altercado ha sido entre ellos dos y ha sido bastante duro«, ha recalcado el colaborador del programa de Telecinco.

En un primer momento, antes de conocer la identidad de su expareja, las miradas han estado puesto sobre Iván González debido a la relación que mantuvo con la venezolana. Sin embargo, rápidamente ha salido a desmentir que fuera él y se ha mostrado preocupado por la situación. «Si te soy sincero ahora no tenemos muy buena relación, pero le tengo cariño y estoy preocupado por lo que pueda pasarle», ha comentado. Por otro lado, el que fuera concursante de ‘La casa fuerte’ ha insistido que la detención de Oriana y este «exnovio» no le ha sorprendido: «No sé si es esta persona a la que os referís, pero intuyo que sí porque tienen una relación bastante rara, siempre están discutiendo y teniendo movidas«.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ también ha hecho público que estuvo presente en una de las discusiones de la pareja, en la que llegaron a meterle en medio. «Oriana es una persona muy impulsiva que cuando se pone nerviosa no controla, yo con ella me he llevado más de un susto. Cuando discutíamos me quitaba de en medio porque sé cómo se pone y no quería problemas», ha indicado el joven provocando que Emma García cortara rápidamente la llamada.

Oriana no ha querido poner denuncias

Según ha informado Galiacho, Oriana Marzoli no habría querido poner ningún tipo de denuncia contra el empresario. Sin embargo, tal y como cuenta el periodista, debido a las contusiones que presentaba, ha sido la policía quien ha actuado de oficio y habría levantado un atestado contra violencia de género.