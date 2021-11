La oncóloga de Ana Rosa Quintana rompe su silencio

Ana Rosa Quintana desveló este martes la difícil situación a la que se enfrenta. Explicó frente a millones de espectadores que padece un carcinoma en su pecho y se mostró muy optimista, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando sus médicos se han pronunciado acerca de este problema de salud. La presentadora es una paciente diez, ya que ante todo le acompaña la actitud, siendo este el factor más importante en una lucha de este calibre. Sobre el pronóstico, sobre cómo se encuentra ella y sobre la fecha de vuelta a la televisión ha sido preguntada esta doctora, unas declaraciones muy esperadas solo cinco días después del anuncio más complicado de la comunicadora.

Isabel Alonso, como así se llama la oncóloga de Ana Rosa Quintana, ha tranquilizado tanto al público como a los familiares de la empresaria. Su pronóstico es bueno y eso hace mucho más llevadera esta batalla que le retirará durante un tiempo de los medios de comunicación. Por primera vez en su carrera, la presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’ se alejara del plató para centrarse en sí misma, curarse y volver al cien por cien en unos meses.

Justo después de su confesión las redes sociales se volcaron con ella y recibió mensajes tanto de políticos, actores, músicos o compañeros de cadena. Muy querida por todos, la empujaron a luchar con todas sus fuerzas, mensajes que ella agradeció horas más tarde desde su perfil de Instagram. «Todo mi agradecimiento a los muchos mensajes de aliento. Poco a poco iré respondiendo, hoy es un día de muchas emociones, eso si todas en positivo. Estoy desbordada pero muy esperanzada en superar este bache, me siento una afortunada con tanto cariño. Gracias», escribió.

«Ana Rosa es muy fuerte»

Isabel Alonso ha destacado la fortaleza de Ana Rosa, en especial, frente a las adversidades: «Es muy fuerte y es estupenda». Ya lo demostró en el pasado y es que no es la primera para ella que atraviesa una situación similar. Fue en el 2018 cuando la empresaria desveló ante la audiencia había padecido cáncer de pecho anteriormente. La audiencia no fue conocedora de su enfermedad hasta que ella misma lo contó, pues no se acogió a ninguna baja médica. «Fue hace ocho años, en julio de 2010, justo cuando empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto. Tuve el mejor de los diagnósticos, era un cáncer de grado 1, y decidí que no existía en mi vida. Sé que hay otros tipos de cáncer más duros y de otro tipo», comentó en aquel momento.