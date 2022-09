Omar Sánchez ha vivido unos meses muy convulsos desde que su expareja, Anabel Pantoja, pusiera rumbo a Honduras para concursar en ‘Supervivientes‘. Sin embargo, no se podía imaginar que, a pesar de haber pasado los últimos días junto a la sevillana, ella se iba a enamorar e iba a protagonizar algunos momentos subidos de tono con Yulen Pereira. Ahora es él quien se encuentra en un reality. Está concursando en ‘Pesadilla en el paraíso’, donde se ha sincerado sobre su relación con la sobrina de Isabel Pantoja y sobre los meses a los que se ha tenido que enfrentar.

Algunos de sus compañeros de concurso han querido saber más detalles sobre cómo se encuentra meses después de poner punto y final a su relación. Omar Sánchez le ha confesado a Pipi Estrada y a Mónica Hoyos que él estaba muy enamorado de Anabel Pantoja. “Todo lo que hicimos es real. Al final, yo me caso para separarme. No me hubiera casado. Es la vida, pero ahora estoy muy bien”, ha revelado dejando a todos sorprendidos, ya que no era muy dado a hablar sobre estos aspectos. De hecho, rompió su silencio en una entrevista exclusiva a SEMANA.

Omar Sánchez habla del negocio con Anabel y de cómo se sintió al verla con Yulen

Durante su intervención, también ha hablado de la empresa que montó junto a Anabel. Ha confesado que fue la sevillana quien puso el dinero para el negocio. Sin embargo, él no tuvo que devolvérselo cuando se separaron. Lo montamos juntos, pero estaba todo a mi nombre», añadió. Al parecer, cuando se terminó la relación vieron qué quería cada uno y qué no.