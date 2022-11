Omar Sánchez está enamorado de Marina Ruiz y está dispuesto a dar pasos agigantados con ella, tras compartir semanas intensas en ‘Pesadilla en el Paraíso’. Ella ya abandonó el concurso por decisión de la audiencia, separándose del exmarido de Anabel Pantoja y dejando en el aire el destino de su romance. Pero este miércoles ha regresado a la granja para estar 24 horas con él. Todo podría quedarse en un rollito de verano, el típico que se vive con pasión pero que se enfría cuando comienza el otoño, pero Omar Sánchez ha querido asegurarse que lo suyo vaya a perdurar al menos una estación más al pedirle formalmente a su chica si quiere formalizar su relación y pasar a ser oficialmente su novia.

Tras pasar la noche en vela confesándose sus sentimientos abrazados y dándose mimos, Omar Sánchez al final se ha armado de valor y le ha realizado la importante pregunta que pone un toque de formalidad a su relación. “¿Te apetece ser mi novia?”, preguntaba el canario a Marina Ruiz con evidente vergüenza y sin saber muy bien cómo articular la pregunta para que no resulte algo infantil. Ella no ha tenido opción a dudas, pues tenía muy clara cuál sería su respuesta: “Sí, quiero ¡Sí quiero ser tu novia!”.

De nuevo, Omar Sánchez logra que una mujer le dé el ‘sí, quiero’, aunque esperamos que esta vez le dure algo más que la primera vez. Con Anabel Pantoja se casó en octubre de 2021 y tan solo cuatro meses después decidieron separar sus caminos. Ella entró en ‘Supervivientes’ y encontró el amor en Yulen Pereira, mientras que Omar Sánchez hizo lo propio en ‘Pesadilla en el paraíso’, donde ya dejaba clara su intención de dejarse enamorar en el reality al romper con Raquel Lozano tan solo dos días antes, tras pasar el verano conociéndose.

Ahora sale del concurso con novia y con los sentimientos aparentemente muy claros: “Estoy enamorado”, ha llegado a confesar Omar tras haber estado unas semanas alejado de Marina. Unas imágenes que ella ha visto después en el plató, emocionándose al comprobar que los sentimientos del canario parecen sinceros y que están viviendo una historia de amor “muy bonita”. Eso sí, ella parece más cauta a la hora de valorar sus sentimientos: “No puedo decir que estoy enamorada. Omar no ha salido de esta burbuja del reality, pero le quiero mucho”.

Marina Ruiz se sorprende ella misma de lo que ha llegado a sentir por Omar Sánchez en tan poco tiempo: “Ha sido mirarlo a los ojos y sentirlo. Tengo ganas de comérmelo a besos y explote todo. Si tenía dudas, ahora ya no las tengo. Estoy más enchochada de lo que pensaba”. Para aquellos que no la entiendan, quiere explicar además que “la gente que no ha vivido un reality no sabe lo que se siente. Nos hemos expuesto mucho, se nos critica mucho, pero he sentido algo muy bonito allí con Omar. Necesito más contacto, pero tengo claro que le quiero y siento una ilusión enorme”, sentencia la ya oficialmente novia de Omar Sánchez.