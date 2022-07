Omar Sánchez ha hablado en directo con ‘Sálvame’ para aclarar todos los asuntos económicos y empresariales que tiene con Anabel Pantoja. Se acerca la recta final de ‘Supervivientes‘ y, con ella se producirá el regreso de la sevillana. Su relación en Honduras con Yulen Pereira ha dejado claro que no existe posibilidad alguna de reconciliación con el canario. Este ha detallado cómo han sido los acuerdos entre ellos en materia económica antes y después de contraer matrimonio: «Yo soy autónomo, soy una persona física. No tengo una Sociedad Limitada con Anabel. No nos nos hemos ganado con bienes gananciales, sino con separación de bienes».

«Acabo de hablar con mi asesor y estoy yo solo», ha explicado el monitor de surf. Sí tiene registrada «una escuela y una tienda». En ambas ha contado con la ayuda económica de la colaboradora, pero dentro del ámbito privado, es decir, como pareja y no como socios: «Cuando estamos juntos yo decido montar una escuela. Empezamos con una empresa de pádel surf y en ese momento ella me ayudó con equis dinero. No es algo que tenga que contárselo a nadie. Yo a ella la he ayudado en muchísimas cosas y ella me ayudó a mí. Yo hice cosas por ella y ella por mí, no voy a entrar en debates sobre nuestras intimidades».

Omar Sánchez aclara de quién es el piso de Pozo Izquierdo: «Está a nombre de Anabel»

Omar Sánchez no solo ha hablado de sus negocios, También ha contado sin reparos cómo se han repartido ambos lo relacionado con sus bienes inmuebles. Sobre el piso que compró Anabel Pantoja ha dicho que es al 100% de su propiedad: «Ese piso está a su nombre y es de ella, con su dinero de Supervivientes». Cabe recordar que en enero de enero de 2021, la sobrina de Isabel Pantoja firmaba ante notario la compra de un piso de 58 metros cuadrados, completamente reformado y actualizado y a escasos metros de la playa de Pozo Izquierdo, donde ha estado viviendo los últimos años.

«Yo me caso y después me separo», ha sentenciado el joven. A estas alturas, lo último que le interesa de su ex es el dinero: «Después de meses no estoy pensando su han subido cosas. Lo paso mal unos meses y ya está. No estoy pensando en quitarle el piso a ella. Dicen que soy un vago y yo soy una persona trabajadora».

Omar Sánchez ha hablado muy bien del concurso de Anabel en los Cayos Cochinos. ha asegurado que quiere que gane y que todo le vaya bien. Incluso cuando le han preguntado por Yulen Pereira ha tenido buenas palabras: “Yo creo que al final se ha visto… Es lícito, ella se ha enamorado, es respetable». Tienen una conversación pendiente, pero la recibirá con los brazos abiertos en Canarias si decide volver allí: «Ella cuando regrese del concurso, si se quiere quedar aquí es bienvenida».