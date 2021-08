Omar Montes va a ser astronauta o turista espacial y es que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, le ha ofrecido viajar al espacio y ya está realizando las pruebas para ver si aguanta el despegue. Suena a una de sus mentiras, pero no deja de ser divertida como el resto

Desde que Omar Montes pisó por primera vez un plató de televisión tras conocerse su romance con Chabelita Pantoja su vida se ha convertido en toda una película. Todos saben que el cantante, que ha logrado estar en lo más grande en la música a pesar de no tener voz para ello, es capaz de cualquier cosa que se proponga y ahora entre sus planes está llegar aún más lejos, concretamente al espacio y es que el artista dice haber recibido una jugosa proposición por parte del dueño de Amazon, Jeff Bezos, para llevarle más allá de nuestra atmósfera y convertirse con ello en el segundo español en viajar al espacio, después del astronauta y ministro Pedro Duque.

Omar Montes siempre sabe enganchar al público, no solo con su música, sino también con sus fantásticas ocurrencias que poco o nada importan que sean falsas, porque entretienen. Ya le hemos pillado en jugosas mentiras en otras muchas ocasiones, pero esta vez, de confirmarse que todo ha salido de su ingeniosa mente, quizá haya apuntado demasiado alto con sus tretas para sobrevivir en los medios, aunque se lo perdonamos. El de Pan Bendito ha concedido una entrevista al diario ‘El Mundo’ en la que ha desvelado que el hombre más rico del planeta, Jeff Bezos, fundador de Amazon, se ha puesto en contacto con él para ofrecerle viajar al espacio. Ahí es nada.

Al parecer, siempre según él, lo cual no es sinónimo de veracidad, el fundador de Amazon quiere que Omar Montes sea uno de los tripulantes de su próximo viaje a las estrellas. Es más, el cantante sube la apuesta y asegura que ya se ha sometido a las primeras pruebas físicas que le abrirían las puertas del espacio y es que no solo basta con querer viajar y poder hacerlo, sino también contar con capacidades físicas óptimas para soportar el despegue: “Me han hecho las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente”, mantiene.

¿Pero cómo ha contactado Jeff Bezos con Omar Montes? Resuelto, el exnovio de Chabelita asegura que fue a través de Instagram, la misma vía que usa para ligar y dar a conocer sus canciones de éxito, ahora le ha servido para tener un billete rumbo al espacio exterior. Dice que Bezos le escribió personalmente por esta red social y conocía de su existencia porque “tenía en su playlist mi canción ‘La rubia’, me lo propuso y acepté”. Así se simple. Ya tiene planes más allá de los escenarios y eso que se convirtió en cantante casi por casualidad, ahora por la misma fortuna puede ser astronauta, aunque reconoce en su entrevista que siente cierto temor en caer en un “agujero gusano”, de esos que no se sabe dónde acaba.

Ahora bien, este no es el único proyecto que Omar Montes prepara con el fundador de Amazon y es que ya han estrechado lazos, al menos sí con su equipo de productores de España, para realizar la serie documental que repase su apasionante vida. Se llamará ‘El principito es Omar Montes’, cuenta con cuatro capítulos y se espera que se estrene en Amazon Prime Video en noviembre. Un mes después de salir al mercado un libro autobiográfico, ‘Mi vida mártir’, que repase sus aventuras y desventuras hasta que acabó siendo el español más escuchado de todas las plataformas musicales, cuando él entró en el sector tan solo para no caer en las garras de las drogas, como él mismo ha confesado.