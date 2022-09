Omar Montes ha protagonizado una nueva polémica. Otra más añadida a su largo historial. Después de ofrecer un concierto en Peñíscola, el cantante fue parado por la policía para someterle a un control rutinario y este comenzó a retransmitir en directo por sus redes sociales lo que estaba ocurriendo. Algo que no gustó a los agentes de seguridad y que propició que el juez de ‘Idol Kids’ se encarase con ellos.

En un principio, se puede escuchar a uno de los policías pedirle a Omar Montes que apagase el teléfono móvil, algo que se negó a hacer y que propició que les echase en cara que no entendía cómo le podían parar si acababa de bajarse del escenario. «Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a mí a parar porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mí», le dice el cantante.

Sin embargo, esta justificación no le sirvió de nada a los policías, que insistieron en que estaban haciendo su trabajo. «Da igual que usted venga a cantar o deje de venir. Se trata de que nosotros estamos trabajando, es un control de seguridad ciudadana y, por la seguridad del control, que usted esté grabando…«, le indican los agentes haciendo hincapié en que no se podía grabar. Sin embargo, el cantante hizo caso omiso y siguió adelante con el directo. En concreto, el ex de Chabelita Pantoja aseguró que le parecía «raro» que los agentes le estuvieran «apuntando con fusiles» y le registraran el coche. «Es sospechoso, no me fio un pelo, os he visto un poco raros. Respeto a la seguridad, decís que no me conocéis, tú le acabas de decir a tu compañero quién soy, o me conocéis, o no me conocéis», indicaba.

El cantante Omar Montes discute con la Policía en un control de seguridad ciudadana pic.twitter.com/YY89JP4OFH — SocialDrive (@SocialDrive_es) September 17, 2022

Una tercera agente se acercó al coche y le volvió a explicar a Omar Montes que por motivo de seguridad y privacidad no podía grabar el control rutinario. Algo que también obvió y se defendió asegurando que no había grabado a ninguno de los policías. «Yo contento y alegre de tu privacidad, no te voy a grabar, simplemente me parece raro que me pongas el coche patas arriba cuando me acabas de ver cantar hace una hora«, proseguía.

Criticado por su actitud

El directo corría como la pólvora por las redes sociales pocos minutos después y muchos usuarios no dudaban en criticar la actitud de Omar Montes. En concreto, le han echado en cara que aproveche su condición de personaje público para intentar saltarse un control rutinario al que está obligado a hacer cualquier persona. Además, de enfrentarse en esos términos contra los agentes de seguridad que han velado previamente para que su concierto en Peñíscola saliese a la perfección.