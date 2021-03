Omar Montes ha sido demandado por su representante, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, ya que no le ha pagado las comisiones que le correspondían.

Omar Montes ha pasado de pelear en cuadriláteros a triunfar en la música. Su ascenso ha sido meteórico hasta tal punto que muchos programas cuentan con su presencia, pues es sinónimo de éxito. Prueba de ello, que el artista también sea ‘carne de reality’, siendo varios los espacios que le han querido como concursante, ejemplo de ello, ‘Supervivientes’ o ‘La casa fuerte’. Sin embargo, esta trayectoria ahora se ve empañada por una demanda que le pone contra las cuerdas. A pesar de que el cantante presume de tener una gran solvencia económica, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, no lleva al día todas sus cuentas. Así lo demuestra que Omar Montes haya sido demandado por su representante, Producciones Mediterráneo, por incumplimiento contractual ante el impago de sus comisiones e incumplimiento de contrato de Exclusividad. Por ello, nos hemos puesto en contacto con el abogado de su exmánager con el fin de conocer todos los detalles del nuevo frente de Omar Montes.

Aunque Omar Montes llevaba varios años trabajando con esta agencia de representación, de la noche a la mañana dejó de abonarles su comisión, a pesar de que esta agencia era la que se encargaba de que todos sus contratos llegaran a buen puerto. «Esto viene del impago que le corresponde al representante por varios programas y por varios realities. Al principio le pagaba y de repente dejó de hacerlo. Omar se ha beneficiado de trabajos que le ha conseguido esta empresa, pero luego no le ha dado su porcentaje. Como se suele decir, a su representante le ha puenteado«, dice el letrado. Aunque no se quieren dar cifras concretas, sí que nos da una pista conocer que Omar Montes debe al que fuera su representante «más de 50.000 euros». Pero ¿a qué se enfrentaría si finalmente es condenado? «Se enfrenta a que si le condenan debe devolver este importe más costas, más intereses moratorios«, nos apuntan en exclusiva a esta revista.

Aunque este proceso legal todavía no será resuelto. Necesita de unos pasos previos que se están dilatando debido a que Omar Montes no da ninguna señal al respecto. «Con Omar hemos tenido un burofax y un acto de conciliación al que no se presentó. Se ha intentado hablar en muchísimas ocasiones, pero ha optado por la acallada por respuesta. Ya tenemos juzgado asignado, la audiencia previa será en los próximos tres o cuatro meses y en ella se proponen las pruebas y se mira si hay solución y se pone fecha para juicio. Se puede alargar de 7 a 8 meses», nos explica el abogado de Producciones Mediterráneo. Si bien es cierto que quedan algunos meses para conocer el final de esta historia, tanto el exmánager de Omar Montes como su defensor se encuentran optimistas con la resolución del juez. «Confiamos en nuestras posibilidades», apuntan a SEMANA.

Aunque hay cifras que son un auténtico secreto, Omar Montes ha ganado mucho dinero gracias a sus intervenciones televisivas. Cabe recordar que se alzó como ganador en ‘Supervivientes’ con un premio de 200.000 euros más el caché que obtuvo durante todas las semanas que estuvo en el concurso, números a los que hay que sumar otras incursiones televisivas. A pesar de que Omar llega a embolsarse una gran cantidad de dinero por su música, realiza publicidad en sus redes sociales y ha llegado a adquirir mucha fama, este asunto le ha puesto en el disparadero.