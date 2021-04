Cuando apenas quedan 24 horas para que comience ‘Supervivientes 2021’, la mujer de Antonio David está hundida ante la tormenta mediática que ha desatado el documental de Rocío Carrasco.

Solo faltan 24 horas para que arranque la próxima edición del reality con mayor éxito de Telecinco. El estreno de ‘Supervivientes 2021’ es inminente y los nervios para todos los concursantes que formarán parte de esta nueva entrega del concurso están a flor de piel. Pero una de ellas está especialmente sensible. Se trata de Olga Moreno. La malagueña se enfrenta a su debut en un programa de televisión inmersa en un panorama completamente adverso. La rodea una tormenta mediática sin precedentes, la que han desatado las duras acusaciones de Rocío Carrasco en el documental «Rocío, contar la verdad para estar viva».

El duro testimonio de la empresaria en su docuserie ha hecho que los ánimos de la malagueña estén por los suelos. Nerviosa e inquieta, la mujer de Antonio David Flores no lo está pasando nada bien. Le preocupa haberse marchado a los Cayos Cochinos y alejarse por completo de su familia, que es lo que más le preocupa ahora que toda España está pendiente de los nuevos titulares que surgen sobre ellos.

Olga Moreno, derrumbada en Honduras

«Parece ser que no para de llorar», ha desvelado este miércoles David Valldeperas, director de ‘Sálvame’. El periodista no ha querido ofrecer demasiados detalles sobre el estado de Olga, pero una cosa está clara: está derrumbada ante las circunstancias. Quizás por ello, «por primera vez se ha sincerado y habla de su situación y la de su familia y sus hijos» con sus compañeros de ‘SV’.

«Ella estaba muy preocupada. Lo tengo que decir por David, Rocío y su hija. Ella tenía llego un momento en el que ella no sabía qué hacer. El día que se la llevan (a Honduras) me llamó y me mandó un audio que me dio mucha pena. Le dije que se marchara para que se quitara de todo eso». Con estas palabras, Belén Esteban ha confirmado que Olga Moreno atraviesa un momento especialmente delicado. Ha cruzado el charco llena de miedos y preocupaciones por lo que le pueda suceder a su familia durante su ausencia.

«El miedo de Olga es que su familia no esté cuando ella lo dejó. Que a través de los episodios del documental esa unión que ella dejó aquí ya no exista. Es consciente de que esto puede dinamitar muchas cosas», ha apuntado Gema López.

Por su parte, Kiko Matamoros ha contado que ha hablado con Antonio David «en dos ocasiones». En una de sus charlas con su compañero, que se prolongó durante «25 minutos», hablaron «de lo que se iba a emitir y fundamentalmente de sus hijos y de su mujer». Entonces, el andaluz le hizo saber que Olga Moreno «no quiere ir a ‘Supervivientes’ según están aquí las cosas» porque no quiere dejarlo «solo».

«Los hijos están más cerca que nunca de su padre», dice Kiko Matamoros

El colaborador le respondía: «Tienes un niño dependiente. Tienes una hija menor de edad. Pensad muy bien lo que vais a hacer porque Olga tiene una oportunidad de ganar un dinero lícito y honesto y creo que debe porque le va a venir bien salir de esto». Según Matamoros, las palabras de Rocío Carrasco en su documental solo han servido para que el ex guardia civil se acerque más aún a sus hijos: «Los hijos están más cerca que nunca de su padre, absoluta y radicalmente. Le he recomendado por el bien de su hija contención».

«Va con la cabeza más débil que ningún concursante en ningún año», ha apuntado Kiko Hernández. El interés que suscita Olga Moreno, a pocas horas del despegue definitivo de ‘Supervivientes’, es máximo.