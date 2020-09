Olga Moreno ha vuelto a dar la cara para explicar por qué su matrimonio con Antonio David Flores no es de conveniencia y lo dice muy contundente.

Antonio David Flores ha tenido que ver cómo le atacaban por unos rumores sobre una supuesta infidelidad a su mujer, Olga Moreno. El colaborador de televisión ha pasado las peores semanas de su vida desde que está en ‘Sálvame’. Esta polémica ha afectado (y mucho) a la empresaria, que ahora vuelve a hablar sobre lo mucho que confía en su pareja.

Aunque Olga Moreno prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, eso no evita que la prensa esté en busca de ella para conocer su opinión sobre esta sonada polémica. Ella asegura que se encuentra bien: «Yo no voy a decir ya nada más. Yo ya lo dije y no voy a decir más nada… que lo agradezco porque sé que os estáis portando muy bien, sobre todo tú, pero que no voy a decir más nada», decía a Europa Press.

La mujer de Antonio David ha tenido que escuchar numerosos ataques, pero el último de ellos cuando han comentado que su matrimonio es de conveniencia. Olga Moreno se toma con humor esto y dice rotunda: «Sí, veinte años de conveniencia», dice incrédula. Y es que ambos han demostrado ya estar muy unidos y enamorados.

Olga Moreno se toma con humor los ataques sobre su matrimonio

Hace apenas unos días, volvíamos a ver a Olga Moreno cuando iba a ir a trabajar a su tienda. Ella se mostraba contundente y pedía que no se sacara las cosas de quicio en referencia a la relación con el colaborador de ‘Sálvame’: «Todo bien, hemos estado bien. No es un trago bueno, no por mí ni por mi marido, sino por los niños», explicaba.

La mujer de Antonio David Flores hace un llamamiento: «Quiero que se acabe todo esto. Llevo dos días sin llevar a mi hija al colegio. Amo a mi marido, él me ama a mí, no hay ningún problema. No voy a consentir que me esté persiguiendo una cámara. No hay nada que nos pueda desestabilizar. Hemos tenido momentos malos, pero son 20 años, pero tenemos una familia muy bonita», confiesa.

Sobre las imágenes que publica SEMANA en su nuevo número en las que aparece Antonio David, Olga dice: «Me afectan las imágenes con una reportera, pero sé con quién estoy y confío en él. Creo que ya está bien. Le dije que no hablara más del tema. Es muy desagradable que tengan que llamar a todos los miembros de mi familia. Estoy espectacularmente bien con él, nos hemos ido a comer con amigos… no hay más, yo solo quiero trabajar. No hay más, no saquéis donde no hay».