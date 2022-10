«Nunca olvides ser bueno contigo…», dice Agustín Etienne, unas palabras tras las que Olga Moreno, su nueva ilusión, ha reaccionado públicamente. Y es que la hispalense ya no quiere esconder lo que les une, más aún si se tiene en cuenta que ha reconocido en exclusiva a SEMANA que está feliz junto a él. La empresaria se encuentra tan a gusto a su lado que ha vuelto a gritarle de nuevo al mánager lo que piensa de él, dándole igual lo que puedan pensar otros. «Bonito eres por fuera y por dentro. Eres un gran hombre, doy fe de ello», dice Olga junto a varios emojis que revelan que empieza a estar enamorada.

Agustín Etienne suele ser más comedido, pero no duda en responder a Olga Moreno con un comentario que refleja que ambos se encuentran en el mismo punto. Dos emoticonos bastan para resumir que en muy poco tiempo han logrado construir algo muy especial: uno de una pareja cogidos de la mano y otro corazón, gesto que ha dejado a Olga sin palabras. Fue hace tan solo unos días cuando ella se confesó con SEMANA y nos reconoció que su también representante «le encanta»: «Lo conocía como profesional, pero personalmente, tras haber mantenido muchas conversaciones con Agustín, me he encontrado con un tío excelente, maravilloso. Es muy atento, educado, viste muy bien y siempre huele de maravilla. Es lo que toda mujer espera y me hace feliz». De este modo, confirmó que los rumores eran ciertos y que, por fin, había rehecho su vida, eso sí, con alguien que ya estaba en su vida.

Olga Moreno advirtió a Agustín antes de que comenzara su relación que nada iba a ser fácil, no obstante, él no se mostró preocupado, sino todo lo contrario. «Se lo he dicho por activa y por pasiva: que no sabe dónde se mete. Pero si a él le compensa esta felicidad pues mira, un puntito más que suma, una cosita más que me enamora», nos explicó. Su historia de amor surgió sin esperarlo, aunque Olga fue quien dio el primer paso y le pidió una cita a solas, siendo precisamente ese instante el que marcó un antes y un después entre ellos. Desde aquel momento su relación profesional ha tornado y, de momento, solo tienen buenas palabras hacia el otro.

Olga reconoce que siente muchas cosas hacia él. Es el primer hombre por el que siente cosas bonitas después de muchos meses sin Antonio David Flores, con quien terminó su matrimonio tras más de dos décadas juntos. «Me da tanta paz estar a su lado que estaría 24 horas con él. ¿Ves? Soy una niña chica. No sé qué va a pasar en el futuro, pero ojalá llegásemos lejos porque es una persona que me gusta». Fue después de la exclusiva de Olga cuando publicamos imágenes inéditas de ambos, fotos en las que, por cierto, se veía su primer beso.