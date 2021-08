Nuria Roca y Juan del Val han decidido regalarse tiempo de pareja para atesorar su amor paseando por la playa. Han compartido confidencias y muchas risas, aunque con sus hijos también se han volcado en mimos en la playa

Nuria Roca y Juan del Val llevan juntos casi toda la vida. Se conocieron cuando ella presentaba ‘Waku Waku’ y formalizaron su romance intercambiando alianzas y jurándose amor eterno en una boda en el año 2000. Desde entonces son inseparables y disfrutan de los pequeños placeres de la vida demostrando que forman un equipo inigualable. Así lo han dejado evidente de nuevo en sus vacaciones familiares en Cádiz. Si un día decidieron disfrutar junto a sus hijos de las aguas gaditanas, mientras ellos se protegen del sol, ahora la pareja ha decidido dedicarse tiempo para ellos, para atesorar su amor y dar un largo paseos por las playas de Cádiz, sin importarles las miradas que se posaban en la famosa pareja.

Un paseo que ha demostrado que el amor entre ellos no se resiente con el paso de los años y sin necesidad de hacer grandes muestras de cariño. Sin besos, sin caricias, sin ir de la mano, pero compartiendo confidencias mientras paseas y, sobre todo, muchas risas. La presentadora y el colaborador de televisión forman un equipo y no se aburren, siempre tienen algo que compartir y sus comentarios continúan sorprendiendo y robando carcajadas el uno al otro, como así se muestran en las imágenes que acompañan estas líneas. Pero sin olvidarse de sus pequeños, a los que han mimado con besos y abrazos que demuestran que son una familia muy unida y que no dudan en hacer alarde de ello ante la mirada de todos y el objetivo del paparazzi que sigue sus pasos.

Nuria Roca y Juan del Val han vuelto a emplazar su disfrute estival en playas de Cádiz, concretamente en Sancti Petri, perteneciente al municipio de Chiclana de la Frontera. Allí han hecho un alto en su ajetreada agenda, han descansado de tanto trabajo y han dado un giro a su rutina. Eso sí, esta vez la presentadora debe permanecer a la sombra, de ahí que esta vez no hayamos podido verla en bikini presumiendo de cuerpazo: “Este año toca sombrilla y tapada hasta arriba. No me puede dar el sol porque la doctora Blanca Robledo está en el hospital operando”, dice Nuria Roca haciendo alusión a su fichaje por la serie ‘Madres. Amor y vida’ y seguramente no pueda tostar su piel entre capítulos y tomas.