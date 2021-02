Hace casi dos años Fernando Tejero puso en venta su increíble casa en el centro de Madrid. Un cuarto piso de más de 180 metros que tiene dos habitaciones, tres baños y una terraza exterior, todo ello con un mimado diseño y cuyo precio no era asequible para todo el mundo. Más de 800.000 euros y algunas rebajas previas para deshacerse de él. No obstante, esta venta todavía no se habría ejecutado.