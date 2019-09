Chabelita Pantoja incendia las redes con su videoclip ‘Ahora estoy mejor’

Ha llegado el gran día. La canción y el videoclip de Chabelita Pantoja ya ha visto la luz. Muchos han podido ya ver el resultado del debut de la pequeña del clan Pantoja, que se ha atrevido con un tema comercial, ‘Ahora estoy mejor’. Lleva apenas doce horas, y el videoclip ya tiene más de 81.000 visualizaciones.

Chabelita Pantoja ya ha estrenado su canción ‘Ahora estoy mejor’

«He estado cuatro meses ensayando. Es una canción que quiero defender y en directo lo quiero hacer bien. Es una canción romántica», ha comentado en el plató de ‘El programa de AR’. El videoclip ya ha visto la luz y eran muchos los que estaban deseando ver el resultado de todos los meses de trabajo. A continuación, ¡pincha para ver el videoclip!

A continuación, te mostramos el videoclip



A pesar de esto, la joven ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales. «Suelo ver muchas mierdas en YouTube, pero la vergüenza ajena que he sentido al ver esto no la había sentido nunca 😂😂😂😂😂», «»Isa P – Ahora estoy mejor». Curiosamente yo, después de ver el videoclip, estoy peor», «Que tengáis dinero, no significa que tengáis talento, a ver si os queda claro… por dios he visto hielos del cubata moverse más», «Chica, en vez de poner a tus amigas a bailar podías haber contratado a unas que tuvieran un mínimo de idea de baile», han comentado algunos.

Ha recibido numerosas críticas en redes sociales