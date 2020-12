Una vez más, el hijo de Isabel Pantoja ha usado las redes sociales para dar a conocer su estado de ánimo. Así son sus reflexiones.

El perfil de Instagram de Kiko Rivera es, junto con la televisión, el medio favorito del DJ para manifestar sus sentimientos. El hijo de Isabel Pantoja, que lleva un mes enfrentado a su madre públicamente, ha vuelto a usar sus redes sociales para dejar constancia de sus últimas reflexiones.

«La vida no es perfecta, no es fácil»

«La vida a veces duele. A veces cansa, a veces hiere. No es perfecta, no es fácil. A veces no es justa, no es eterna;😌 Pero a pesar de todo… La vida es bella‼️‼️ Buenas noches familia os quiero», explica el sevillano en su perfil de Instagram. Sus sinceras palabras no han tardado en conseguir rápidamente un montón de ‘me gusta’, así como también comentarios de apoyo de su millón de seguidores.

Hace unas horas, el músico compartía con su legión de admiradores otro destacado mensaje. «Nuevos retos 💥 Nuevas ilusiones. Hoy comienza una nueva vida y prometo estar a la altura 😊 Por cierto… En diciembre llega nueva música 🎼», escribía en Instagram. No hacía referencia al motivo por el que anunciaba un nuevo comienzo. Lo cierto es que su aviso coincide con el nuevo rumbo que ha dado la guerra contra su madre.

En el terreno personal, Kiko Rivera está muy pendiente se su mujer, Irene Rosales, quien atraviesa un delicado momento tras haber perdido a su padre apenas nueve meses después de la muerte de su madre, fallecida el pasado mes de marzo como consecuencia de una larga enfermedad.

Isabel Pantoja, por su parte, permanece recluida en Cantora, donde vive con su madre, Doña Ana, muy enferma, y con su hermano Agustín Pantoja. El pasado fin de semana el abogado de Francisco y Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, recordaba en ‘Viva la vida’ que la cantante no tiene la obligación de entregar los enseres de Paquirri a sus hijos mayores. Según el letrado, la artista nunca fue condenada nunca a entregar los objetos personales que dejaba Paquirri en su testamento a sus hijos mayores.

En el programa de Emma García, Moeckel presentaba documentos que recogían que Carmina Ordóñez, madre de Fran y Cayetano, no habría ganado la demanda que interpuso contra Isabel Pantoja en 1990, pero además no podría haber reclamado los bienes ya que en el testamento se indica que la madre de los dos hijos mayores del torero no podía administrar los bienes de estos. En su momento, Francisco Rivera aseguró que su madre ganó ese juicio contra la tonadillera. Ahora se demuestra que por sentencia, Isabel Pantoja no está obligada a entregar los bienes que pertenecieron a Paquirri.