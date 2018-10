Norma Duval pide al hijo de Carmen Sevilla que le deje ver a su madre

1 Norma Duval: “Quiero volver a abrazar a Carmen Sevilla. No quiero despedirme delante de un ataúd”

Finalizado el acto, pudimos hablar con Norma sobre este tema.

Norma, nos ha dejado a todos muy sorprendidos con este tema…

Le dije a Moncho Ferrer que le dijera a Augusto que si antes del día de hoy no recibía autorización para poder verla lo iba a decir y lo he dicho.

¿No puedes presentarte en la residencia sin más?

No me parece ético eso. Tengo que tener una autorización de su hijo. Es como si queréis venir a ver a mi madre, que está igual que Carmen.. tendrás que hablar conmigo. Imagínate que me dice la enfermera que no puedo entrar… No.

¿No recibe visitas de nadie?

Yo en eso, no entro. Para mí, Carmen ha sido mi familia, mi hermana. Desde que tengo 17 años. Agripina está enterrada con mi padre. Augusto se ha criado con mi hermana, ha trabajado conmigo… Yo le contraté. No entiendo nada.

¿Augusto no te coge el teléfono?

Le escribo, pero no me contesta. Bueno, me contestó una estupidez enorme, pero mejor no hablar, porque no iba ni conmigo.

¿Crees que por esta vía lo conseguirás?

No lo sé. Me da mucha pena. Independientemente de que sea una gran estrella, para mí ha sido como mi familia y hemos tenido una relación fantástica mis padres y los suyos. Agripina era como mi abuela. Quiero dar a Carmen un abrazo y despedirme de ella, solo una vez, pero no delante de un ataúd. Llevo tres años pidiéndolo y como hoy es el día del cuidador está más que justificado. Moncho me ha dicho que vaya con él, pero no quiero hacerlo así. Me duele mucho todo esto.