La noche de chicas de Sara Carbonero, Raquel Perera e Isabel Jiménez: así se comportan cuando nadie les ve

Sara Carbonero ha disfrutado de unos días de ensueño en Zahara de los Atunes (Cádiz). La periodista ha pasado parte de sus vacaciones en una lujosa villa junto a Raquel Perera y los hijos de ambas, en concreto, una casa por la que han tenido que desembolsado un total de 16.500 euros a la semana. Aunque no desvelaron su ubicación, varias fotografías dejaron ver el lugar en el que se encontraban y este era capaz de quitar el hipo a cualquiera. Estaban rodeadas de naturaleza, tenían una enorme piscina de agua salada y, sobre todo, tenían la privacidad que ellas buscaban. Días después ha tocado volver a Madrid, donde se han reencontrado con algunas amigas como Isabel Jiménez o Vicky Marcos, la maquilladora y amiga que presentó a Sara Carbonero a Kiki Morente, con quien tiene un incipiente romance que te contamos en exclusiva en SEMANA.

En el vídeo que te ofrecemos en este artículo podrás ver la noche de chicas que vivieron estas amigas en la capital. Tratando pasar desapercibidas en Madrid con su mascarilla, estas mujeres de éxito no dejaron de compartir confidencias a la salida de un restaurante donde estuvieron cenando y disfrutando de una velada inolvidable. Con looks sencillos, pero llamativos, Sara Carbonero y sus amigas llamaron la atención de algunos viandantes, no obstantes, ellas permanecían ajenas a todo lo que sucedía a su alrededor. Muy pendientes de lo que contaban unas y otras, Raquel y Sara abandonaron el grupo juntas en un taxi, lo que vuelve a demostrar que son inseparables. Ambas han pasado unos meses complicados, pero después de la tormenta siempre llega la calma y eso las dos lo saben muy bien.

Para Sara sus amigas forman una pieza fundamental en su vida. Le han ayudado durante su enfermedad y también cuando ha podido superarla, por lo que trata de cuidarlas al máximo en cada uno de sus momentos vitales. Ya una vez instalada en Madrid y tras varios años alejada de España, Sara Carbonero tiene claro que quiere seguir haciendo planes junto a ellas. Viajes por el territorio nacional o noches improvisadas como una cena cualquier día de la semana son solo algunos de los que suele hacer y estos le hacen muy feliz. Aunque su relación con Iker Casillas ya forma parte de pasado, la periodista sigue muy pendiente de lo que sucede en Navalacruz (Ávila), donde no han cesado los incendios y donde Iker trata de dejarse la piel para que todos sus vecinos y amigos puedan olvidar muy pronto esta pesadilla. Ella misma mostró su apoyo en redes sociales, lo que revela, que a pesar de todo, sigue teniendo un cariño muy especial por este pueblo en el que ha pasado momentos muy bonitos.