No hay tregua entre Makoke y Kiko Matamoros. Pese a que en un inicio, el colaborador de ‘Sálvame’ prometió hace meses no hablar de su exmujer para que esta no tuviera derecho a réplica, lo cierto es que la mala relación con su hija Anita Matamoros ha supuesto que su silencio se resquebraje. Así, en las últimas semanas hemos sido testigo de un sinfín de cruces de acusaciones entre los que fueran marido y mujer. Sin embargo, ha sido este fin de semana cuando ha llegado a su punto álgido.

La semana pasada, Matamoros reaparecía después de todas las complicaciones en su estado de salud y se sentaba en ‘Sábado deluxe’ para posterior acudir a ‘Viva la vida’ para matizar sus palabras. Aquí, el colaborador se rompía y no podía evitar soltar alguna que otra lágrima al explicar el verdadero origen de sus desencuentros con su hija pequeña. Ahora, ha sido Makoke quien ha contestado a su exmarido y le ha acusado de ser «un sinvergüenza«.

Visiblemente afectada al recordar la buena sintonía que tenían Alejandra Rubio y Anita Matamoros, Makoke cambiaba de tema y se dirigía a cámara para desmentir todas las declaraciones de Kiko Matamoros. «Está mintiendo todo el rato, muchas veces que lloraba en plató me decía: ‘Se lo han creído todos’. No me conmueven sus lágrimas, no tendrían por qué estar distanciados. Hay que tener el culo muy limpio para hablar de los demás. Me tienes harta ya», comenzaba a decir con un semblante serio.

Tras esto, la colaboradora de ‘Viva la vida’ recordaba que su hija escribió a su padre para preguntarle por la operación a la que se había sometido en junio y que tras esto, la bloqueó. «Que se calle ya«, espetaba. Sin embargo, sus dardos envenenados no acabaron aquí y siguió tirando de la manta.

«¿Por qué no hablas de lo mismo de tu hijo o de ti, que tienes una condena con tu exmujer? Habla de tus embarazos, deja a mi hijo, a mi hija y a mí en paz. Ana te escribió en junio y tú, a los diez minutos, la bloqueaste sin darle explicaciones. En el mes de agosto te ha escrito tu hija para ver cómo estás ¿le has contestado? Sinvergüenza”, atacaba.

Tras esto, a pesar de que hacía hincapié en que no quería hablar de su hija porque esta se lo había pedido, Makoke continúo asegurando que su exmarido mentía e insistía en que no pasaba nada por que su hijo, Javier Tudela, y la influencer estuvieran juntos en el barco del padre. «Bienvenido sea porque yo he educado a mis hijos sin rencor, he luchado 20 años por que mi hijo se llevara bien con su padre, lo único que he querido es que se llevan bien, me alegro de que las cosas estén calmadas después de muchos años de lucha», aseguraba enfadada.