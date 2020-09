Desde que naciera en el seno de una de las familias más conocidas de nuestro país, Rocío Flores ha experimentado un radical cambio físico. La joven es fan de los retoques estéticos, que le hacen lucir un rostro muy diferente al que nos tiene acostumbrados.

Este mes de septiembre se cumple un año desde que Rocío Flores tomara la decisión de romper su promesa de no ser un personaje televisivo y ser colaboradora de televisión. La joven dio el paso para convertirse en la defensora de su padre, Antonio David Flores, en el plató cuando este decidió ser concursante de la última edición del exitoso ‘reality’, que terminó ganando Adara.

Su presencia en el plató de ‘GH VIP’ dejó a todos boquiabiertos, ya que Rocío Flores había sido reacia a ser personaje de los platós de televisión. Sin embargo, su decisión le permitió no solo convertirse en más protagonista que los concursantes de ‘GH VIP’, también le permitió cumplir uno de sus sueños.

Y es que el hecho de haber iniciado su carrera televisiva hizo que aceptara la oferta de Mediaset de ser una de las concursantes de la edición más atípica de ‘Supervivientes’, que acabó en plena pandemia de coronavirus. Su padre siempre dijo que su hija había soñado con ir a Honduras, algo que se convirtió en realidad. Aunque no pudo ganar, Rocío Flores consiguió quedar entre los finalistas. Del concurso se lleva, además, a muchos compañeros que ya se han convertido en amigos.

Cumplió su sueño al convertirse en concursante de ‘Supervivientes’

El hecho de haber iniciado una carrera en televisión -todavía cautelosa-, ha hecho que por ahora haya decidido poner en stand by su negocio como coach nutricional. Antes de que se convirtiera en defensora de su padre en ‘GH VIP’, la joven no paraba de promocionar su negocio a través de las redes sociales. Esto es algo que ha dejado de hacer, por lo que Rocío Flores ha decidido, por el momento, dejar este negocio en pausa para pensar en los pasos que puede dar.

Su vida ha dado un giro radical en apenas unos meses, pero Rocío Flores parece querer seguir manteniéndose al margen. Desde que llegara a Málaga procedente de Honduras, sabemos de ella por alguna llamada que ha hecho a ‘Sálvame’ o por sus redes sociales, donde ha estado este verano más activa que nunca.

En sus redes sociales es donde comparte, precisamente, su día a día, sus declaraciones de amor a su familia y a su novio, Manuel Bedmar, y también los retoques estéticos a los que se somete. Rocío Flores nació en el seno de una de las familias más conocidas de España, lo que nos ha permitido ver cómo ha ido creciendo a lo largo de los años.

A sus 23 años, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ya suma varios retoques, que han hecho que su rostro cambie de manera llamativa. Hace apenas unos días precisamente, Rocío las consecuencias de un retoque en la nariz y en los labios. «Lo que me he hecho ha sido ponerme una gotita de ácido (refiriéndose al ácido hialurónico) porque tengo el hueso muy pronunciado. Entonces me lo he puesto para que se ponga la nariz completamente recta», explicaba sobre su nueva nariz. También se puso un pelín de labios, tal y como la propia Rocío ha confesado.

También se retocó las cejas para ponerlas más pobladas

Las cejas son otra de las partes del cuerpo que muchas cuidamos para ponerlas más pobladas. Hay muchas técnicas para hacerlo, y Rocío Flores no dudó en someterse a un microblading de cejas, un maquillaje semipermanente muy natural y que muchas personas se hacen para verse más favorecidas.

La transformación de Rocío Flores en Honduras ha sido espectacular. Y es que su paso por ‘Supervivientes’ ha hecho que pierda 15 kilos, luciendo desde entonces una figura espectacular. Ella ha querido seguir manteniendo la forma, por lo que se ha puesto en manos de expertos para conseguirlo.

En sus 23 años de vida, hemos visto crecer a Rocío Flores. Desde su nacimiento hasta el día de hoy, hemos descubierto cómo se ha convertido de niña a mujer, con los cambios físicos que eso conlleva. En SEMANA, repasamos eso y todos los retoques estéticos que han hecho que su rostro cambie de manera muy llamativa, pero manteniendo su belleza natural: