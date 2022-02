Varios han sido los famosos que han anunciado su separación en este 2022. Justo unos días después de que Barei confesara que se separaba de su marido, ahora ha sido otra cantante la que ha desvelado que pone fin a su matrimonio. Hablamos de Nika, triunfita de ‘Operación triunfo’, quien ha contado que ha roto con Jordi Roselló, padre de su hija Stella Rose. Eso sí, la ruptura no es reciente, sino que se produjo el pasado verano, aunque siempre estarán unidos por su pequeña, a la cual los dos adoran: «Hace muchos años decidí exponer/compartir lo mínimo mi vida sentimental. Pero en este punto tan doloroso de mi vida después de perder a mi madre y para no seguir recibiendo comentarios incómodos ni mensajes especulando, siento la necesidad de compartir que Jordi Roselló y yo no somos pareja desde julio del año pasado».

La artista madrileña de 42 años seguirá muy implicada, al igual que su expareja, en la educación y cuidado de su hija, tal y como ha incidido Nika en su post de Instagram. «En ese proceso tan difícil y duro para todos por todo lo que esa decisión conllevó, siempre hemos mirado y priorizado el bienestar de Stella Rose , que para nosotros es lo más importante y precioso de nuestras vidas», ha añadido Nika. La intérprete agradece a todos el respeto y el cariño, aunque su intención no es seguir dando detalles acerca de su separación. De hecho, ni siquiera da la opción de comentar esta publicación, lo que deja ver que para ella es un tema más que zanjado.

Su relación comenzó en 2012, siendo siete años más tarde cuando nació su única hija en común, pero este no ha sido su único proyecto. Juntos crearon un grupo de música llamado ‘Münik’, donde ella ejerce de cantante, por lo que tenían pasiones y profesiones en común, aunque esto no ha sido suficiente para que su historia de amor funcionara. Meses después de su ruptura, a comienzos de enero, Nika perdió a su madre, un durísimo varapalo del que todavía se recupera. Fue hace tan solo unas semanas cuando se abrió en canal a sus seguidores para contar cómo se encontraba en el que era el peor momento de su vida. «Si hay algo de lo que puedes estar orgullosa mamá, es que dejaste en mi mucho amor. Es lo que he sentido que soy y doy desde siempre. Tristemente la vida me enseña que también existe el otro lado, el del corazón oscuro, el que me quiere convencer de lo contrario… pero no te preocupes, tu amor es mucho más fuerte», escribió.