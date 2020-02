Hace tan solo unos días Nagore Robles dio unas declaraciones que hicieron saltar las alarmas. La presentadora dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación con su expareja, Sandra Barneda, y lo hacía meses después de su ruptura. Sin embargo, no fue del todo sorprendente, pues habían intercambiado ‘me gustas’ en sus redes sociales e incluso habían comenzado a seguirse en el universo 2.0. Pues bien, poco después de todo aquello, han visto la luz unas imágenes de ambas dedicándose arrumacos sin reparo alguno a ser reconocidas.

Nagore Robles deja la puerta abierta a una reconciliación con Sandra Barneda

La revista ‘Qué me dices’ ha publicado en exclusiva las instantáneas que prueban su reconciliación. Las fotografías fueron tomadas a finales de enero y en ellas se puede ver que la complicidad entre ellas sigue más latente que nunca. Así lo demostraron Nagore y Sandra en su vespertino paseo por la capital, aunque no estaban solas. Estaban acompañadas de su can, el cual ha servido de nexo entre ellas cuando se separaron, ya que tenían la ‘custodia compartida’ de Nash.

No dejaron de profesarse abrazos, fueron agarradas del brazo e incluso se fundieron en un beso, lo que demuestra que están muy enamoradas. Y es que tras cinco meses, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad para comenzar de cero su relación sentimental.

El inesperado giro que ha dado la historia de Sandra Barneda y Nagore Robles

Sandra Barneda y Nagore Robles: en su mejor momento profesional

Una reconciliación que se produce en el mejor momento profesional de Sandra y Nagore. Mientras la vasca está al frente de ‘Mujeres y Hombres y viceversa‘ en cuatro, Barneda presenta cada viernes el debate de ‘La isla de las tentaciones’ en Telecinco, programa que está cosechando unas audiencias estratosféricas y sobre el que permanecen pendiente las redes sociales cada día.