Nagore Robles es una mujer de carácter y anoche volvió a dar buena cuenta de ello. La propia colaboradora de Telecinco ha sido la encargada de contar, a través de su Instagram, la brutal pelea que tuvo con un taxista, a quien ella increpó tras verlo insultar y gritar a una mujer.

Leer más: La pregunta incómoda de Jordi González a Nagore Robles sobre Sandra Barneda

Nagore Robles explica lo sucedido

“Un grupo de taxistas estaban agrediendo a un Cabify y una señora les pidió que por favor se relajaran porque estaban poniéndose muy violentos. Esa señora inmediatamente fue agredida con insultos y gritos, así que por supuesto me metí a defenderla. Únicamente pedí que no gritaran e insultaran a esa señora que estaba intentando calmar el ambiente. Como ese taxista empezó a insultarme y gritarme, cogí mi móvil para, entre otras cosas, sentirme más segura”, comentaba Nagore tras emitir a través de sus ‘storires’ las imágenes del taxista que le increpaba.

Leer más: Así surgió el amor entre Nagore Robles y Sandra Barneda

“No me suelo meter en este tipo de historias pero es que un taxista estaba insultando a una mujer y solo le he dicho que no gritara y que no fuera agresivo, entonces me ha gritado a mi. Ha sido totalmente descortés, mal educado, agresivo… Es una pena que tengan que luchar y revindicar de esta manera y que otros taxistas se estén llevando la fama por este tipo de personas. Quiero decir que estoy bien, todo esta en orden, es lo que pasa, lo peor de todo es que le he dicho a un policía que me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo y me ha dicho que estaba trabajando”, eran las últimas palabras de la ex gran hermana sobre el tema. Que no dudó tampoco en denunciar la pasividad policial.

Más contenido .....