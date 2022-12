Este 2022 ha sido un año muy agitado para Nagore Robles, tanto en el terreno profesional como en el personal. Una de las colaboradoras de televisión más habituales de Telecinco ha revelado como pasará la última noche del año y dónde dará la bienvenida al 2023. Ha decidido hacerlo con un plan de lo más tranquilo con el que pone así punto y final a este año tan agridulce para ella. Nagore Robles ha decidido pasarlo junto al «amor de su vida», su perro Nash. Ambos se desplazaran juntos a uno de los lugares favoritos de la colaboradora: el campo. Gran amante de la naturaleza, Nagore ha decidido pasar la última noche del año en mitad de la naturaleza y así recargar las pilas antes de enfrentarse a su nuevo proyecto profesional.

La colaboradora de televisión pasará la Nochevieja en el campo

Así lo ha contado la propia Nagore Robles: «Cómo explico con palabras todo lo que siento cuando hago las maletas para empezar esta nueva aventura. Me emociono hasta escribiendo esto… He decidido hacer la Nochevieja con el amor de mi vida y en el campo, tranquila, agradeciendo a el año 2022 que tanto me ha dado y que está a punto de acabar y, visualizando el año que empieza y en el que tanto confío», comenzaba escribiendo.

Tras su confesión, ha revelado todo lo que se lleva en la maleta para emprender esta nueva aventura: «He metido VALOR, para cuando dude de mí y me sienta insegura. He metido PACIENCIA Y COMPASIÓN, para cuando las cosas no salgan como yo espero. He metido mucho AMOR, para dar y regalármelo en los momentos complicados. También he metido TIEMPO para disfrutar de todo lo que viva y sienta allí. Y también llevo GRATITUD para recordar cada día lo afortunada que soy. ¿Me aconsejáis llevar algo más?», terminaba diciendo pidiendo así consejo a sus seguidores.

Nagore Robles comenzará el año trabajando como presentadora de Telecinco

Tras la Nochevieja, Nagore Robles se desplazará hasta Jimena de la Frontera, donde empezará el año trabajando. Lo hará en la segunda edición de ‘Pesadilla en el paraíso’, donde sustituirá a Lara Álvarez, quien ha decidido tomarse un año de descanso antes de emprender nuevos proyectos en televisión. La colaboradora de televisión ya conoce bien el formato, pues ella ya ha estado comentando y debatiendo en algunas de las galas. Sin embargo, ahora cambiará el plató de Telecinco por la granja donde se graba este formato, enfrentándose así a este nuevo reto profesional con el que da la bienvenida al 2023. Será la segunda semana de enero cuando arranca esta nueva edición que contará con un nuevo plantel de presentadores.

Por un lado, Carlos Sobera repite y estará al frente de las galas semanales de la nueva edición, en las que tendrán lugar acontecimientos clave en la mecánica del concurso, mientras que Sandra Barneda también se une a este programa y será la encargada de abordar la última hora de los participantes y analizar las situaciones más destacadas de su estancia en El Paraíso en los debates del formato. Ambos conectarán en sus respectivos programas con Nagore Robles, que debutará como presentadora de un formato de telerrealidad desde Jimena de la Frontera, donde dirigirá los juegos que tendrán que afrontar los concursantes y ofrecerá de primera mano el relato de la convivencia de los protagonistas y sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida en un entorno rural sin ningún tipo de comodidades.