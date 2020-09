Nagore Robles ha compartido una fotografía con una camada de cachorros y ha bromeado con su nueva etapa como madre. Te lo contamos todo

Nagore Robles y Sandra Barneda están viviendo su relación a distancia debido a que la segunda se encuentra en República Dominicana, donde está grabando los nuevos programas para la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. A pesar de estar lejos, Nagore le ha querido revelar una feliz noticia: se han convertido en mamás. La colaboradora de televisión ha compartido una fotografía donde aparece con una camada de cachorros y ha querido bromear con la idea de que se han convertido en madres primerizas. Sandra, a miles de kilómetros le ha respondido a través de la red social y le ha lanzado una pregunta.

Nagore Robles le ha gastado una broma a Sandra Barneda

La colaboradora de televisión ha compartido una batería de imágenes junto a la camada de cachorros y ha escrito lo siguiente: «Querida @sandrabarneda STOP. Hemos sido mamás STOP. Tranquila todo está controlado STOP. Aunque por favor no tardes STOP. El nombre lo eliges tú STOP. No me mates STOP. Me derrito STOP», ha comenzado escribiendo. Y ha querido terminar el texto anunciando que se trataba de una broma (o no): «Jajjajaj jajajajja STOP Es broma o no STOP».

Son muchas las reacciones que ha recibido esta publicación de Nagore Robles, pero sin lugar a dudas, el comentario que más se esperaba era el de Sandra Barneda. ¿Qué tenía que decir la presentadora al respecto? «Que bonitos son!!!!! ❤️❤️ eh pero es broma no? 😂», ha preguntado entre risas también Barneda. La conversación no ha quedado aquí, ya que la pareja ha intercambiado diferentes mensajes: «¿Cómo? No entiendo», le respondía Nagore. Y añadía después: «a ver broma hasta que deje de serlo, todo es relativo en esta vida 🤗», ha sentenciado. Parece que ser que de momento está camada no pertenece a la pareja, pero todo estará por llegar.

Un verano diferente para Nagore y Sandra

A pesar de que está siendo un verano atípico para la pareja por la distancia que las separa, no han dudado ni un solo momento en estar la una junto a la otra. De hecho, incluso Nagore se marchó unos días hasta República Dominicana para estar juntas y aprovechar al máximo el tiempo que pudieran. Durante su estancia, aprovecharon estar en un paraíso para descansar, recuperar su relación y vivir una luna de miel en un enclave único.

«Están siendo unos días fantásticos. Mi más absoluta admiración por todo el equipo de la @islatentaciones , especialmente hacia mi heroína @sandrabarneda. Súper agradecida de poder disfrutar de esta experiencia entre bambalinas. Aún me quedan unos días para seguir embobada mirando estas vistas», escribió en su Instagram a mediados de agosto cuando ambas estaban pasando unos días en Las Terrenas, un municipio turístico ubicado en la península de Samaná, en el nordeste de la República Dominicana.