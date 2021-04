Julia Janeiro ha multiplicado su número de seguidores en cuestión de días, cifras impactantes que demuestran que tiene futuro como influencer.

Este fin de semana la vida de Julia Janeiro dio un giro radical. La joven cumplió la mayoría de edad el domingo 18 de abril, una fecha marcada en su calendario, pues fue despixelada en los medios de comunicación. Numerosas cámaras y periodistas le siguen los pasos desde entonces, pero ¿qué cambios ha experimentado la joven en sus redes sociales? Su número de seguidores se ha multiplicado de forma impactante, prueba de ello, que de tener 6.000 seguidores a principios de febrero haya pasado a tener en la actualidad 144.000, un aumento que ha dejado perplejos a muchos. Entre ellos, tiene followers conocidos como Toñi Moreno, Alonso Caparrós, Carmen Borrego o Manuel Cortés, no obstante, ella sigue tan solo a 147 personas, lo que demuestra que es selectiva.

Con 43 publicaciones en las que trata de mimar al máximo cada detalle, Julia Janeiro presume de un perfil de influencer que quizás quiera explotar en el futuro. Eso sí, hasta ahora no ha dado declaraciones ni ha roto su silencio sobre los derroteros a los que quiere llevar su vida. Mientras hay quien la compara con Kim Kardashian en versión española, lo que es innegable es el interés y la curiosidad que despierta en el resto. Su larguísimo cabello, sus interminables uñas y su estilo tan particular han acaparado la atención, aunque todavía es una incógnita si hay marcas que se han fijado en ella para que promocione sus productos. A pesar de que sus outfits han generado muchas críticas, entre ellas, de Carmen Lomana, lo cierto es que la hija de Jesulín y María José Campanario tiene una defensora inesperada: Belén Esteban.

Julia tiene claro, según ha explicado su madre, que, aunque siente pasión por la moda, se quiere centrar en estudiar Administración y Dirección de Empresas, un futuro alejado del mundo de la televisión. Con 16 años se fue destino Nueva York para estudiar allí Bachillerato, siendo dos años después cuando comenzó en Barcelona un curso de Estética, Maquillaje y Caracterización y ahora vive en Madrid junto a su chico. Muy feliz junto a Brayan Mejía, Julia y este joven futbolista tienen una sólida relación, hecho que se demuestra en que se haya convertido en alguien inseparable para ella en los últimos meses.

A pesar de que muchos creían que Julia Janeiro no mantenía contacto con su hermana Andrea, Belén se apresuró este lunes a desmentirlo en ‘Sálvame’. «Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya basta de publicar cosas que no son. Mi hija tiene dos hermanos, pero del otro no quiero hablar porque es menor», espetó. Con un perfil completamente distinto al de su hermana, Julia Janeiro hace tan solo unos días cumplió 18 años y desde ese momento su vida ha dado un giro de tuerca que nadie dudaba que diera.