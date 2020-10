El éxito profesional de la novia de Kiko Matamoros es imparable. La ‘influencer’ ha viajado a Dubái para posar como modelo. Un trabajo para el que cada vez la reclaman más.

Desde que comenzó su relación sentimental con Kiko Matamoros son muchas las puertas que se han abierto a Marta López en el terreno profesional. La joven ya triunfaba en las redes sociales como ‘influencer’, pero la popularidad que ha adquirido en el último año gracias a su idilio con el colaborador de ‘Sálvame’ ha supuesto un importante empujón a su prometedora carrera.

Marta, de 23 años, lleva tiempo viviendo de su enorme gancho con las redes sociales. En su faceta como ‘instagrammer’ sabe muy bien cómo ganarse la vida y cómo explotar al máximo su potencial. Gracias a ello es una de las prescriptoras favoritas para un buen número de marcas de moda, salud, deporte o establecimientos hoteleros. Muchas empresas cuentan con ella para que promueva, a través de su cuenta de Instagram, sus productos o servicios. Así, la hemos visto infinidad de veces hablar de los beneficios de determinados productos. O etiquetar a tiendas o establecimientos que la contratan para promocionarse.

Su último trabajo como modelo, en Emiratos Árabes

Gracias a su impresionante físico, Marta López ha hecho sus pinitos como modelo. Trabajos esporádicos, discretos y no demasiado visibles para el gran público. Pero es ahora cuando ha despegado con fuerza en este universo. No solo en España: también nuestras fronteras. Hace apenas unos días ha participado en Dubái en varios ‘shootings’ para una firma de moda. En esta ciudad de los Emiratos Árabes, la granadina ha se ha dejado inmortalizar como una auténtica estrella. Cualidades como maniquí tiene, sin duda. No olvidemos que fue la quinta finalista del certamen de belleza Miss World Spain, en 2019.

Tanto ha despegado su trayectoria últimamente que hasta la hemos visto estrenarse como imagen de una marca de bebidas. Todo le va sobre ruedas. Mejor imposible. Quizás gracias a esta imparable racha como modelo internacional, Marta se describa a sí misma en su cuenta de Instagram como «Spain based model». O lo que es lo mismo: «Modelo afincada en España». Una información muy útil para las empresas internacionales que quieran contar con sus servicios.

Tiene dos cuentas en Instagram

Esta «internacionalización» de su cuenta es visible también en sus posts. Ahora, además de redactarlos en castellano, los redacta en inglés. «So In love with this city 🌟 love my job», decía durante su estancia en Dubái. Marcas del mundo, preparaos: Marta López pisa con fuerza. Tan preparada está para afrontar el trabajo que viene que tiene una «cuenta secundaria» en Instagram. Este perfil, llamado @deeplymarta, lo creó la pasada primavera para dar más información sobre sí misma («More about Marta», señala). Que una cuenta igual se queda corta.

A Marta la habíamos lucir modelitos de firmas de moda internacionales, pero sus fotos de los trapitos las mostraba en la calle, o desde su casa (los típicos ‘posts’ de influencer). Kiko Matamoros ha explicado que su novia ha trabajado antes como modelo «en Miami», pero este otoño, su faceta como maniquí ha despuntado por todo lo alto. ¡Vuela alto, Marta!