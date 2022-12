Después de que SEMANA publicara en primicia que había sido dada de alta, Sara Carbonero prefería esperar un tiempo y romper su silencio horas después para compartir una profunda reflexión. «Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante», empezaba diciendo agradecida por todos los mensajes que le habían llegado en los últimos días.