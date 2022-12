Hace apenas unos días Sara Carbonero recibió el alta hospitalaria tras ser operada de urgencia en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Ahora se recupera de la intervención en su casa, donde cuenta con el apoyo de su pareja, Nacho Taboada, al que hemos visto en varias ocasiones entrando y saliendo de su domicilio. También han ido juntos a comer a casa de Isabel Jiménez, amiga y socia de la ex de Iker Casillas. En esta visita, el músico ha sido el encargado de conducir el exclusivo coche de Carbonero, al que, por cierto, le ha dado un golpe. ¡No se pierda el vídeo para ver las imágenes del cantante teniendo un percance con el vehículo de su novia, valorado en más de 130.000 euros!

Tal y como se aprecia en las imágenes, Nacho Taboada tiene algunas dificultades para salir con el coche de Sara Carbonero del domicilio de Isabel Jiménez. Llama la atención como, al conducir marcha atrás el todoterreno, roza la parte trasera del coche con la puerta de acceso del chalet. Quizás el hecho de que hubiera reporteros en la puerta de la casa le haya puesto nervioso y esto haya provocado que perdiera el control de la situación. O que con la oscuridad de la noche no se haya percatado de que estaba golpeando el 4×4. Sea como fuere, lo cierto es que en su maniobra no ha logrado esquivar el portón de acceso y ha dejado marcas en el guardabarros trasero.

El golpe que Nacho Taboada ha dado al coche «indestructible» de Sara Carbonero

Cabe destacar que el coche de Sara Carbonero es un un coche de origen alemán que la propia marca describe como un vehículo «icónico», «resistente», y «prácticamente indestructible». Menos mal que está hecho a prueba de impactos… seguro que el pequeño toque que le ha dado Nacho Taboada queda en mera anécdota y apenas sea imperceptible a la vista. Es lo que tiene comprarse un coche de lujo: están hechos a prueba de fuego. En el caso del modelo de la locutora de radio y empresaria, «los salientes de los guardabarros salientes y la vía ancha contribuyen a establecer la presencia del vehículo y su carácter dominante». Tan dominantes son estos guardabarros que se le han resistido un poco a Nacho Taboada.

En estos días tan complicados, Nacho Taboada está siendo uno de los apoyos fundamentales de Sara Carbonero. La periodista está recuperando su normalidad y poco a poco recupera sus rutinas. Este fin de semana la hemos podido ver de nuevo en el domicilio de su amiga Isabel Jiménez, a la que llama cariñosamente su «comadre». Ahora quiere disfrutar lo máximo posible de las pequeñas cosas, tal y como señaló a su salida del hospital: «La felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más. Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante».

Desde que el pasado lunes 21 de noviembre fuera ingresada en el Hospital Universitario de Navarra, Carbonero ha recibido el apoyo de su familia, sus amigos y su novio, que han estado muy pendientes de su evolución. La periodista de Informativos Telecinco fue la primera en comunicar que Sara se encuentra bien, y ha restado gravedad a la intervención quirúrgica.