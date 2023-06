Nacho Palau explica el verdadero motivo de su ruptura con Miguel Bosé

Nacho Palau y Miguel Bosé mantuvieron una sólida relación que duró más de 25 años. Un romance que vivieron de forma muy discreta, totalmente alejados del foco mediático. Hace cinco años sus vidas tomaron caminos separados. Ahora, el valenciano ha explicado el principal motivo que ocasionó la ruptura.

"La relación entre Miguel y yo se termina porque yo decido no pasar por el aro", confesaba el escultor durante una sincera entrevista en el 'Deluxe'. "Yo me fui de la casa de Panamá porque la situación era muy jodida. Yo no aguantaba aquello. Teníamos muchas broncas. En aquel momento decidí irme a un hotel", aclaraba el exconcursante de 'Supervivientes'. Además, indicaba que había aguantado mucho durante la relación y que Miguel Bosé cambió notablemente cuando vivieron en Panamá. "Se volvió muy obsesivo. Era muy celoso, enfermizo. Era muy celoso con amigos, muy celoso en general". El romance tuvo sus altibajos y según la versión del escultor ambos fueron infieles.

Una etapa complicada para Nacho Palau

La última etapa en la vida del escultor ha sido muy difícil con un sinfín de contratiempos. "Este año ha sido brutal. Empezando por el cáncer de mi madre, continuando por 'Supervivientes'. Me expuse a algo que siempre intenté evitar. De allí salí enfermo, tuvo que empezar el tratamiento. Luego está el tema judicial. Sabíamos que todo iba a ser difícil", ha afirmado por la batalla legal que mantiene por la custodia de sus cuatro hijos. "Jamás pensé que aquello iba a pasar. A día de hoy sigo pensando cómo ha sido posible esto. Pequé de confiado. Todavía no doy crédito".

"Nunca esperé que fuera a separar a mis hijos. Nunca me pasó por la cabeza que eso pasara si la relación fuera mal. Nunca creí que dos niños iban a acabar aquí y otros dos allá", manifestaba. El Tribunal Supremo rechazaba recientemente el recurso presentado por el escultor. "El vínculo socio afectivo de los niños entre sí y con quien fue pareja de su respectivo padre no es por sí título para el establecimiento de un vínculo legal de filiación", dictaba el pasado mes de mayo señalando que los niños carecían de "lazos biológicos".

Esta última entrevista de Nacho Palau nos deja sinceras declaraciones del escultor. "Miguel es el amor de mi vida, pero me ha defraudado profundamente".