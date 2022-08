Le costaba respirar, pero jamás se imaginó la razón por la que este acto involuntario le estaba impidiendo seguir con su día a día. Nacho Palau, preocupado por ello fue al hospital y ha sido tras varias pruebas médicas y biopsias cuando ha descubierto que padece un cáncer de pulmón. Él mismo lo ha anunciado a través de un comunicado en el que no solo cuenta este problema de salud, sino también el optimismo al que piensa aferrarse en este camino. Si bien el texto ha sido escrito y releído de manera concienzuda por el propio Palau, quien lo quería contar en primera persona, con su familia ha querido querido hacerlo de manera privada. Según ha podido saber SEMANA, Nacho se sentó con sus hijos y con su madre tras conocer el problema de salud que va a parar durante un tiempo su vida.

Nada más hablar con los médicos se reunió con sus íntimos para explicarles el diagnóstico del médico, una conversación que para Nacho ha supuesto un golpe duro. Desde esta revista nos hemos puesto en contacto con el círculo más cercano del escultor, desde donde nos explican que Nacho ha querido transmitir su nueva situación, aunque con mucho tacto. «No es fácil, pero él quería que ellos escucharan lo que le pasaba de su propia voz», señalan. Lo más importante para él es que, por fin, sabe lo que tiene, así como el tratamiento con el que piensa vencer su enfermedad. Solo necesita apoyo y compresión, algo que su familia le ha transmitido en las últimas horas.

A pesar de que el ex de Miguel Bosé anunciaba este jueves la enfermedad que padece, fue solo unas horas antes cuando conoció que padece un cáncer de pulmón contra el que piensa luchar con ahínco. Este miércoles 24 de agosto supo qué tenía, eso sí, tras muchas pruebas médicas y biopsia, lo cual le ha permitido «poner nombre a lo que le pasaba». Ha tenido poco tiempo para digerirlo, pero se siente optimista y, sobre todo, con ganas de vivir, un comportamiento que, sin duda, hará mucho más llevadero el proceso médico que tiene por delante.

Quien mejor le ha entendido es su madre, Lola Medina, pues como él le fue detectado un cáncer de pulmón que afortunadamente superó. No fue fácil, pero para su hijo es el mejor ejemplo de que la positividad es una pieza fundamental en este tipo de situaciones. «Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia (…) Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado», contó.