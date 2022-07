Nacho Palau dejaba a todos boquiabiertos después de confesar que en la actualidad tenía una nueva pareja, Cristian. Esta noticia llegaba en plena recta final de ‘Supervivientes‘ y ha despertado un sinfín de comentarios. Este viernes, 8 de julio, durante las nominaciones, el concursante ha dado más detalles sobre su nueva relación haciendo sus confesiones más íntimas a Jorge Javier Vázquez.

Nacho Palau consideró que «era importante» mencionar al hombre que le había cambiado la vida en medio del puente de las emociones. El concursante asegura que está viviendo este amor como si fuera el primero y confesaba que era la primera vez que decía públicamente que estaba enamorado. Está deseando llegar a España para decírselo en persona. «He vuelto a la juventud de nuevo. Él tiene 52 años. Me costó enamorarme. Hasta aquí no pensé nunca que estaba enamorado. En la isla me he dado cuenta de que lo echaba mucho de menso, su sonrisa, sus buenos días, broncas», comentaba con una sonrisa de oreja a oreja.

El ex de Miguel Bosé reconoce que lo pasó muy mal tras su ruptura con el cantante, así como el bache de salud de su madre. «El tío ha estado ahí, estaba ahí cuando nos íbamos a dormir con los niños. Es una suerte. Encontrar alguien así no es fácil. Espero que a la vuelta me diga que está enamorado de mí«, explica y recalca que llevan un año conviviendo juntos. Nunca pensó que volvería a enamorarse, aunque nunca cerró las puertas. La llegada de Cristian a su vida ha sido un soplo de aire fresco para él. «Siempre trabajando, con los niños y la marcha que llevaba todo el día metido en un pueblo que cuando no estaba colgando chorizos estaba cocinando… Yo soy muy arisco en la relación y después de tanta hostia y tantos palos piensas ‘quién me va a aguantar‘», aseveraba.

Una relación consolidada

A pesar de que se pronunció sobre su relación, Nacho Palau se abría en canal con Ana Luque para dar nuevos datos sobre su actual pareja: «Se llama Cristian y está con mi madre y con mis hijos. Se lo merece, lo echo de menos cada día que he estado aquí. He salido del armario en televisión«, ha dicho. «Es mi salida del armario televisiva porque estuve con Miguel pero no se supo hasta que ya habíamos roto y empezado con batallas legales», desvelaba. Por otro lado, el concursante de ‘Supervivientes’ revelaba que lo conoció en el cumpleaños de una amiga en común. «Ahora no se dedica a nada. Trabajaba en la música. Estamos esperando para montar algo juntos», ha confesado. Una relación más que afianzada que ha salido a la luz casi tres meses después de que el valenciano pusiera rumbo a Honduras.