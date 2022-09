Un beso, dos sombras, una cama…Aunque Miguel Ángel Silvestre ha preferido no desvelar, de momento, la identidad de su nuevo amor, sí que ha confirmado que está ilusionado con una mujer con la que ha compartido unos días en Ibiza. «Allí nos vimos. Todo pasó. Quiero volver…allí, a ti», ha dicho. Ambos han pasado unos días inolvidables, tanto que no se han podido aguantar a gritar al mundo el bonito momento que está atravesando. SEMANA ha querido ir más allá y, según nos cuentan, ha comenzado algo con una chica dedicada al mundo del arte. «Es una artista con una gran belleza. Está feliz con ella…Este verano han estado juntos», explican.

De hecho, no han querido vivir sus comienzos en secreto, sino compartiendo veladas con amigos. «Cenas con amigos, días enteros en la playa…Miguel Ángel le está dando mucha normalidad», apuntan voces cercanas al intérprete. Si bien en sus redes sociales ha preferido no poner nombre todavía a esta chica, lo cierto es que está viviendo una época inolvidable. Han sido varias las mujeres que han pasado por su vida en los últimos años, pero Miguel Ángel ahora ha encontrado a alguien que le complementa y se está dejando llevar. Deja que fluya, que nada influya y seguir viviendo algo a lo que, de momento, no quiere ponerle freno.

Sus noches en la isla han servido para que otros turistas le vean disfrutar de algo muy especial con una chica a la que, por cierto, ha preferido no seguir en sus redes sociales. Miguel Ángel no quiere poner todas las cartas sobre la mesa todavía y está multiplicando el misterio con este detalle que también siguen otros famosos y es que son conscientes de que, a veces, el universo 2.0 es el que revela su momento sentimental y detalles de sus parejas. Se ha visto sorprendido por el mundo vivido de la joven, una estilosa chica que se maneja en el mundo del arte de una manera sorprendente. Consigue dejar sin palabras a cualquiera, entre ellos a Miguel Ángel Silvestre, a quien no solo ha conquistado con su arte, sino también con «su forma de ser».

Se confirma así también su ruptura con Andrea Sesma, con quien fue visto en el mes de mayo por las calles de Madrid. La ex de Iker Muniain demostraron una gran complicidad, sin embargo, su historia no ha llegado a buen puerto y han tomado caminos por separado.