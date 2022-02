Unos días después de que Antonio Resines recibiera el alta después de 48 días ingresado en el hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid, su mujer, Ana Pérez-Lorente, ya tiene a su marido en casa por fin. Ahora que ya tiene en casa al actor, esta ha querido confesar cómo vivió el ingreso de su marido a causa de su infección de Covid-19. Durante este tiempo, Ana se ha mantenido en un discreto segundo plano, sin querer dar mucha información al respecto. Ahora que respira tranquila, nos cuenta cómo ha sido el proceso.

«Está muy bien. Cosas que le quedan cuando estás en la UCI una temporada larga y ya contará él los detalles, porque ha sido un poquito más grave de lo que dijimos nosotros. Es un poquito más complicado», ha declarado por primera vez. En estas declaraciones ha dejado claro que han sido días duros y que los síntomas del contagio de Covid-19 han sido muy serios.

Aún así, la mujer de Antonio Resines ha querido dejar claro que ya está mejor y que solo le queda un proceso largo de recuperación: «Está fenomenal. Le queda eso, que ya lo explicó él. Ha sido una estancia larga en la UCI y está sin músculos de estar tanto tiempo sedado. Ahora tiene que coger fuerzas», reconoce.

El actor está disfrutando de su casa, hasta donde se trasladó hace unos días después de un largo ingreso: «Ya sabes que él nunca tiene problemas y contesta, y está encantado de contaros. Está ya en casa y eso es lo importante. Ya sabes cómo es la enfermedad, que es un virus muy traicionero. Entonces cuando se complica, se complica. Pero bueno, ha salido todo fenomenal y estamos muy contentos», seguía diciendo la mujer de Antonio.

Ana, que ha estado todas estas semanas sufriendo en silencio, reconoce que ha sido duro, pero mira al futuro con esperanza: «Lo pasé muy mal, pero bueno, ahora estamos muy bien. Lo hemos pasado mal, yo y Ricardo, y todos. Bueno, ya lo dijo él, nos han apoyado muchísimo, y luego también vosotros habéis sido bastante respetuosos la verdad. En momentos así se agradece, porque cuando lo están pasando mal, no te apetece. La verdad es que lo agradezco mucho, y en nada ya verás como sale y os atiende», decía feliz con el final de todo estos.

Sin embargo, no se atreve a poner fecha para la reaparición de Antonio Resines, que todavía está inmerso en una exhaustiva recuperación: «No te puedo decir fechas porque no lo sé, pero yo creo que sí, que va más rápido de lo que él piensa y lo que pensaban los médicos», sigue diciendo orgullosa.

Después de lo complicado que ha sido, la mujer de Antonio resalta que su marido sigue con el mismo humor que siempre, algo que deja claro siempre en sus reapariciones: «Está igual, está fenomenal y tiene hambre. Se encuentra francamente bien y Antonio es una persona muy positiva». Y no duda en aprovechar que está hablando con la prensa para animar a todos a vacunarse: «Por favor, que la gente se vacune, porque incluso con dos vacunas que no le dio tiempo a la tercera, esta es una enfermedad muy complicada a veces. Es una cosa muy seria».

El pasado jueves, Antonio Resines recibía la mejor de la noticias. Y es que recibía el alta después de 48 días ingresado en el hospital, donde fue ingresado tras infectarse de Covid-19. Pues bien, un día después, el actor quiso mandar un comunicado para explicar cómo se encuentra y para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido desde que fuera ingresado el pasado 23 de diciembre.

«Como ya sabéis por el comunicado que ha difundido el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ayer por la tarde (refiriéndose a este pasado jueves) me dieron el alta hospitalaria, aunque me queda un tiempo de recuperación encasa, para que puedan dar el alta definitiva», empezaba diciendo Antonio Resines.

Entre varios párrafos en los que agradece las muestras de apoyo y cariño, Antonio Resines no se olvida de su familia, que ha estado al pie del cañón todas estas semanas: «Y por último quería dar las gracias a mi familia y mis íntimos amigos, que sé lo mal que lo han pasado y cómo han apoyado a Ana y Ricardo todo este tiempo», sigue diciendo.

Y para finalizar, Antonio solo lanza un deseo: «Espero estar muy pronto recuperado y poder contestar a todo lo que me preguntéis en persona en vez de a través de un comunicado, pero ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo, pues decir más de tres frases seguidas, de momento, me agota. Muchas gracias», termina diciendo. Para finalizar no duda en firmar de su puño y letra para demostrar que tiene algo de energía.

