Son muchos los españoles que se han visto afectados por culpa del coronavirus. El último ha sido el presentador y actor Santi Millán que ha perdido a su padre a causa de esta enfermedad que ya se ha cobrado la vida de más de 23.000 personas. Ha sido el propio presentador quien ha comunicado esta triste noticia en una reciente entrevista que ha concedido.

Santi Millán ha comunicado que ha perdido a su padre

«Mi padre falleció hace dos o tres semanas por el Covid-19. La situación es complicada. El pobre de mi padre estaba muy deteriorado, pero no por eso deja de ser un mal trago«, desvelaba Millán en una entrevista en directo con Irene Junquera para Mundo Deportivo. A pesar de que su padre ya se encontraba mal, no deja de ser una fatal noticia para su familia y más aún teniendo la cuenta las condiciones de la pérdida: “Tenía 81 años y su vida hecha. Yo creo que hay un momento, en este prolongar la vida de forma artificial, que no es bueno. La gente debería poder morir con dignidad«, compartía el presentador de Got Talent.

Y es que en estos momentos tan complicados a causa de la pandemia, la familia Millán no ha podido despedir a su padre, ya que no se pueden celebrar funerales ni velatorios para evitar así aglomeraciones. Un triste momento en el que Santi Millán no ha podido estar al lado de sus más allegados, tan solo de su mujer, la realizadora de televisión Rosa Olucha, y sus dos hijos, Ruth y Marc, con quien está pasando el confinamiento. Unos difíciles momentos a los que se suma la pérdida de un ser querido.

El presentador ha reflexionado sobre la muerte tras la pérdida de su padre

A pesar de la complicada situación, el actor se ha mostrado muy optimista durante la charla: «Intento poner el acento en lo positivo sin obviar lo negativo«, ha afirmado en la mencionada entrevista. “El resto de la familia está bien, tirando para adelante. Tengo la suerte de tener a mi madre cerca y poderla acompañar en estos momentos», ha añadido sobre cómo está el resto de su familia.

La pérdida de su padre, ha hecho que Santi Millán reflexionara sobre la muerte: «Una de las cosas que nos pasa en la sociedad es que damos la espalda a la muerte, vivimos como si la muerte no existiera, y si alguna certeza hay en esta vida es que nos vamos a morir. Hay que mejorar esa relación con la muerte y saber que esto es finito, que va a acabar. Pensar en la muerte hace que disfrutes más la vida porque esto es un regalo», contaba.

En conversación con Junquera, también ha querido contar cómo está viviendo la cuarentena, que tal y como hemos dicho está pasando con su mujer y sus dos hijos. A pesar de que la complicada situación, Santi Millán asegura que lo está llevando bien: «soy muy casero y ahora puedo estar en el hogar sin tener sentimiento de culpa, porque estamos todos obligados”. Como muchos españoles, también está aprovechando para hacer ejercicio y es que ha confesado que ya tenía el gimnasio montado en casa: «Yo ya era muy de hacer ejercicio ‘indoor’ y tengo terraza para que me dé el aire, así que lo llevo bien”.

El actor está pasando el confinamiento con su mujer y sus dos hijos

Además, está aprovechando el confinamiento para sacar su lado más manitas y ponerse manos a la obra: «Lo primero que hice cuando anunciaron el confinamiento, me fui a una tienda y me compré dos legos tamaño muy grande. Uno para mi hijo y otro para mi hija que acabé montando yo”. A pesar de que está llevando muy bien el encierro en casa, lo que más echa de menos el contacto con la gente: «Soy una persona muy cariñosa y me gusta el contacto, es algo esencial. Tengo la suerte de estar con mi mujer y con mis hijos y pienso en la gente que está sola y, gracias a Dios, nos ha tocado una época digital», ha declarado en dicha entrevista.

En España ha descendido el número de muertos por coronavirus

Al cierre de esta noticia (28 de abril a las 11.30 horas), desde el inicio del brote en España, el coronavirus se ha cobrado la vida de 23.822 personas y son más de 210.773 las contagiadas. Además, un total de 102.548 se han curado de la Covid-19. En las últimas horas han sido 301 las personas que han perdido la vida, en diferencia a los 331 de los datos que el Ministerio de Sanidad ofrecieron este lunes. De momento, el Estado de Alarma tiene previsto su fin el próximo 10 de mayo aunque sera el Gobierno la única entidad competente para decir si prorrogar o no ante esta emergencia sanitaria.