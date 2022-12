Lalo Rodríguez ha fallecido a los 64 años. El cadáver del artista puertorriqueño ha sido encontrado en su casa sin signos de violencia, por lo que aún es pronto para saber la causa de su muerte. Vivía en un edificio residencial de Carolina, su ciudad natal, siendo la policía quien ha hallado el cadáver. Aunque su nombre real era Ubaldo Rodríguez Santos, mundialmente era conocido como Lalo, un hombre con una amplia carrera en los escenarios y que vuelve a ser noticia por una razón muy triste.

Según se ha revelado, primero se llevó a un equipo médico y fueron ellos quien certificaron su muerte. Previamente su representante, Francisco Pérez, había tenido contacto con Lalo, quien, al parecer, sufría varios problemas de salud que no habían saltado a los medios hasta ahora. «Anoche estuvimos compartiendo y estaba tranquilo; hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo», ha dicho su mánager, que todavía no se explica el giro de acontecimientos que ha dado todo.

(Noticia en elaboración)