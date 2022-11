Óscar García, entrenador y exjugador del Barça y del Espanyol, ha desvelado la muerte de Mariona, su hija de tan solo 21 años. La joven llevaba un tiempo batallando contra una larga enfermedad, siendo en el año 2019 cuando salió a la luz el duro momento que atravesaba la familia. Fue entonces cuando él se ausentó del trabajo debido a que acompañó a su pequeña durante el tratamiento recibido en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ha sido Óscar García ahora el que ha comunicado su fallecimiento, mandando un mensaje al cielo: «Vuelo alto, mi amor». Un texto que ha acompañado de una fotografía en la que padre e hija se abrazan y con la que ha anunciado la peor noticia que hubiera imaginado jamás.

A principios de octubre de este año Óscar García se vio obligado de nuevo a ausentarse. No dio demasiados detalles, tan solo que regresaba a la ciudad condal «por razones de máxima importancia«. En sus redes sociales no dio pistas de cómo se encontraba su hija hasta que este jueves ha contado que ha fallecido. Si bien han sido muchos los que han lamentado este durísimo golpe, hay algunos mensajes que destacan sobre el resto como, por ejemplo, el del equipo que le vio brillar. «El FC Barcelona expresa sus condolencias y al exjugador Óscar García y a su familia, por la pérdida de su hija. Descanse en paz», han escrito en Twitter.

El entrenador sabadellense agradece los mensajes y, además, ha compartido un emotivo mensaje de un familiar que recuerda exactamente a la joven fallecida con la misma imagen que previamente había posteado él. «Serás la estrella que nos guíe», dice el texto con lo que se despiden de ella, el cual va acompañado de un emoji de una paloma y una estrella. El técnico catalán y ex del Celta que terminó su último proyecto en el Stade Reims hace unas semanas, ha recibido un grandísimo aluvión de mensajes de apoyo.

Hace tan solo tres años Óscar García agradeció al equipo médico que estaba tratando a su hija el trato que tanto ella como su familia estaba recibiendo. Se dirigió directamente a las «enfermeras, cafetería, UVI y los equipos de los doctores Hinojosa y Morales», quienes se convirtieron en parte de sus apoyos más férreos en una batalla que no ha terminado como ellos esperaban. El pasado 7 de octubre, el técnico escribió un mensaje a los aficionados del Reims por entenderle y por tener paciencia al ausentarse de sus labores por razones familiares de vital importancia. «Agradeció el respeto y la comprensión a su vida privada y a la de su familia» y seis días más tarde abandonó el club francés.

Mariona era la hija mayor de Óscar García Junyent y deja un gran vacío en todos los que la conocían. De hecho, una de sus hermanas también ha utilizado las redes sociales para despedirse de ella. «Gracias por cuidarme estos 19 años, por ser el mejor modelo a seguir que he podido tener y por esa gran lección de vida que nos has dado a todos. Aún recuerdo como si fuera ayer cómo me hacías reír porque comes, cuando jugábamos y bailábamos todos los domingos en casa, cómo te alegrabas cuando me pasaba cualquier cosa buena, y millones de cosas que sólo tú y yo sabemos. Gracias por ser la mejor hermana mayor del mundo. Aún no soy capaz de imaginarme una vida que no esté a tu lado», ha escrito en el universo 2.0.