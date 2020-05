«Con mucho dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido amigo José Ángel Galán, socio fundador del Círculo Flamenco de Madrid. Descanse en paz». Con este mensaje la asociación nombrada ha dado la triste noticia del fallecimiento del abogado. A pesar de que su nombre no puede sonaros a voz de pronto, se trata del hombre que estuvo mano a mano luchando en los tribunales por el bienestar de la tonadillera, Isabel Pantoja. Además, en más de una ocasión le hemos visto junto a ella entrando y saliendo de los juzgados hace unos años.

El abogado de Isabel Pantoja ha fallecido a los 68 de edad

José Ángel Galán ha fallecido a los 68 años de edad en Madrid, ciudad en la que residía, a causa del coronavirus. A pesar de que se van estabilizando las cifras de fallecidos y contagiados de la pandemia, todavía siguen falleciendo muchas personas a consecuencia de esta enfermedad. En España ya son más de 25.000 las víctimas mortales que han perdido su vida desde el inicio del brote y más de 220.000 las personas contagiadas. El abogado no ha podido superar esta enfermedad ante esta emergencia sanitaria que ha paralizado toda España.

Este abogado fue uno de los más conocidos hace unos años cuando aparecía junto a la artista. Galán era el abogado defensor en la pieza separada del Caso Malaya por la que fue condenada a dos años de prisión y a una multa de 1.147.148,96 euros, aunque no logró que su representada no entrara en la cárcel. El abogado estuvo junto a Isabel Pantoja en aquellos momentos tan complicados. Le veíamos entrar junto a la tonadillera incluso cogidos del brazo y fue un gran apoyo tanto moral como físico en esa situación. Nunca se separó de ella a pesar de estar en el foco mediático cada dos por tres. A pesar de la gran labor que realizó, no pudo salvar a la tonadillera de la prisión, una noticia que azotó a los medios de comunicación por aquel entonces.

A pesar de sus éxitos, fue muy conocido por defender a Isabel Pantoja

A pesar de ser uno de los letrados más reputados y con mayor prestigio, su éxito y por lo que muchos lo recordarán será por llevar la defensa de Isabel Pantoja , a la que defendió, junto a Graciela Otondo – su socia y también reconocida abogada, en el caso Malaya. En mencionado caso, además de la Pantoja, también estaban implicados Julián Muñoz y su exmujer, Maite Zaldívar. Julián Muñoz fue condenado a siete años de prisión por blanqueo de capitales y cohecho pasivo y Maite Zaldívar, a tres años, tres meses y un día por blanqueo continuado de capitales.

El periodista Juan Luis Galiacho a causa de la muerte del abogado, ha escrito un artículo en el que hablaba de cómo llevó él la defensa de la tonadillera y lo mal que lo pasó ante tan revuelo mediático: «José Ángel sufrió. Sabía que había conseguido, en teoría, evitar que Isabel, sin antecedentes penales, tuviera que pisar la cárcel, pero se encontró de frente con el ejemplo y el castigo popular hacia la tonadillera. Ya no podía hacer nada. Lo sabía. Tras la entrada de Pantoja en una prisión sevillana, José Ángel y Graciela (Otondo, su socia de bufete) se fueron apartando de ese entorno pantojil», ha asegurado el periodista en una crónica para ‘El Cierre Digital’. Y añade: «Desde entonces, José Ángel se dedicó a casos menos mediáticos y aplicar sus conocimientos jurídicos en otros menos relevantes, pero no por ello menos importantes. Hace poco Manuel Ollé y yo le pedimos consejo para un problema televisivo en el que intentaban inmiscuirme. Su palabra era como la Ley. Lo que dijo se cumplió».

Isabel Pantoja está desaparecida de las redes sociales desde marzo

De momento y ante el fallecimiento, de momento, la tonadillera no se ha pronunciado al respecto. Y es que Isabel Pantoja está completamente desaparecida de las redes sociales. De hecho, su última publicación fue el pasado 9 de marzo, incluso antes de que se decretara el Estado de Alarma. En dicha publicación la artista promocionaba las fechas de los diferentes conciertos que ofrecería en Chile esta semana, unos conciertos que se han visto aplazados hasta el próximo mes de diciembre. Desde entonces, Isabel Pantoja permanece en Cantora confinada con su madre, Doña Ana. Tal y como anunció Irene Rosales al comienzo de esta crisis sanitaria, la tonadillera estaba muy preocupada por el coronavirus, sobre todo por su madre, teniendo en cuenta su avanzada edad y su delicado estado de salud. Se desconoce si la tonadillera se ha puesto en contacto con la familia del letrado para dar su más sentido pésame ante la triste noticia.