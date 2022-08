Se llamaba Carlos Sarriá, pero era más conocido en TikTok como Charlie. Este fin de semana ha fallecido como consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron en 2018. Una enfermedad que ha acabado con su vida y que le hizo ganar una gran popularidad, ya que durante todo este tiempo ha relatado su lucha contra el cáncer en las redes sociales. «Adiós perros, nos vemos en la otra vida», ha escrito el joven en un vídeo que se ha publicado de manera póstuma para despedirse de sus 3,2 millones de seguidores.

Fiel a su sentido del humor, Charlie ha dicho adiós con optimismo, y dejando una huella imborrable en muchas de las personas que seguían sus publicaciones. Entre ellas, numerosas personas conocidas. Famosos como Irene Rosales, Alba Díaz Martín -hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés– o Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, han compartido imágenes de Charlie como tributo a su coraje.

Carla Vigo rompe en llanto al hablar de la muerte de Charlie

«Gracias por todo, me habéis hecho muy feliz», ha destacado Charlie en su vídeo de despedida. En él se puede escuchar la canción de Bad Bunny ‘Un verano sin ti’. «Mi lema es Hakuna Matata, vive y deja vivir. No hay más, es así. Yo estoy bien como estoy. No tengo nada que pedir, aunque tenga lo que tengo, yo me considero una persona feliz y agradecido con lo que tengo. No pido mucho», destaca en su publicación.

En el caso de Carla Vigo, no ha dudado en subir un vídeo a través de Stories para honrar su recuerdo. «Hacer vídeos hablando no se me da muy bien y por eso no lo suelo hacer nunca, pero creo que hoy la ocasión lo merece», arranca diciendo. «Charlie ya no está. Quiero darle las gracias por hacernos reír cada día a pesar de su situación y por se ejemplo de superación… Vuela alto», continúa, rota en llanto. Por último, concluye: «No soy buen ejemplo en eso, pero si podéis no fumar, muchísimo mejor, Hay gente que fuma y no tiene cáncer, o al revés, pero cuidaros muchos», concluye. «Si es posible, no fuméis».

Charlie, diagnosticado de cáncer con apenas 16 años

La despedida de Charlie en las redes ha revolucionado las plataformas digitales. Su vídeo póstumo ha sumado más de 21 millones de reproducciones y más de 4 millones de ‘me gusta’, mientras que en Instagram, su mensaje «Adiós, hijos de puta, nos vemos en la otra vida (Charlie, 2002-2022)», ha recibido más de 3 millones de ‘likes’. El joven, natural de Alicante, se describía a sí mismo como «un chaval normal, pero con cáncer». La enfermedad le fue diagnosticada con apenas 16 años. El pasado mes de mayo le descubrieron un tumor con metástasis que ha provocado su fallecimiento.