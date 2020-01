Paradojas de la vida. La reina Letizia y el rey Felipe aman el cine hasta tal punto que su afición se ha convertido en una de sus señas de identidad, sin embargo, siempre son los grandes ausentes de la gala de los Premios Goya. Ambos declinan año tras año la invitación que la Academia les envía de manera oficial, una ‘tradición’ que todavía se desconoce si este sábado 25 de enero se romperá. Será en tan solo unas horas cuando descubriremos si los Reyes desfilarán o no por la alfombra roja del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, no obstante, este año podría ser diferente. Esta misma semana se conocía que la Federación de Distribuidores Cinematográficos había acudido a una recepción en Zarzuela con el fin de solicitar su presencia en esta cita. Hecho que lleva a preguntarse por los verdaderos motivos por los que la rechazan. La revista ‘Semana’ se ha puesto en contacto con algunos de los expertos en Casa Real más representativos de nuestro país y sus opiniones son más que esclarecedoras.

Jaime Peñafiel, por su parte, asegura que «es un feo para el cine. Ella considera que no es de su categoría porque se politiza. La muy cursi prefiere ver las películas en versión original». El periodista considera que es sorprendente que nunca vaya, no obstante, parece que este año seguirá la misma hoja de ruta. «A mí me han dicho que no está previsto que vayan por allí. No ir claramente le perjudica. Los actores lo verían como un apoyo al arte», comenta el de Granada. Una estela que, según Peñafiel, sigue también el Rey.

Y es que las ventajas en el caso de que acudieran serían muy altas. Así lo opina también la prestigiosa escritora, Pilar Urbano. «Sería positivo y gratificante y un honor para los premios Goya, más para los Goya que para los Reyes. Por otro lado, eminenciaría su valor y su importancia. No puedo ignorar que son los Oscar de España, los Oscar de Europa (…) Debe de haber razones de protocolo. Si el presidente de los Estados Unidos no acude a las galas de los Oscar quizás esta puede ser la causa por la que el rey de España no acude a los Goya. Estamos hablando de Jefes de Estado y tampoco lo hace la primera dama de Estados Unidos», comenta.

Y, aunque es cierto que el rey Felipe sí que asistió en el año 2000, desde entonces no ha vuelto a encontrarse entre los invitados. Tampoco la reina Letizia, quien jamás se ha dejado caer por esta red carpet. «Ella es una persona inquieta e interesada por la cultura y me atrevería a asegurar que conoce perfectamente la producción cinematográfica española y a los actores y directores más destacados. Entre esos eventos culturales podría incluir su presencia en los Goya. Sería un trazo de oro para esos premios«. Sin embargo, Urbano considera que en este caso «el ministro de Cultura, el señor Castells, es una buena representación».