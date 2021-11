Lleva mucho tiempo desaparecida en combate. O al menos lo parece. Y es que Paz Padilla lleva semanas sin pisar el plató de ‘Sálvame‘. Los espectadores la echan de menos. Muchos se preguntan cuál es el motivo de su ausencia en el espacio de Telecinco. ¿Por qué ya no la vemos ponerse al frente de las cámaras para presentar el programa? ¿Le pasa algo? ¿Qué la ocupa últimamente? Pues bien, no hay por qué alarmarse. La causa del ‘distanciamiento’ de la gaditana no es otro que el aluvión de trabajo al que está haciendo frente.

Y es que la actriz y humorista está inmersa en un nuevo proyecto: las grabaciones de ‘A simple vista’, un concurso diario que estrenará próximamente en Cuatro y que la tiene muy ilusionada. Se trata de un nuevo formato desarrollado por Bulldog TV para el grupo Mediaset que promete ser el pelotazo de la próxima temporada televisiva. No en vano, el espacio ha sido reconocido en el FreshTV del MIPCOM 2021, el evento anual de Cannes con los principales creadores de contenido de entretenimiento a nivel global. Todo apunta a que este proyecto que se trae entre manos le traerá muchas alegrías.

Alegrías que contrarrestarán el varapalo que ha supuesto para ella la última decisión de la cadena de sustituirla por Lara Álvarez en los especiales de Navidad. Después de ocho años formando tándem con Joaquín Prat en los especiales de las fiestas navideñas, la empresa audiovisual quiere ahora que sea la joven presentadora quien lo haga en su lugar. Esta decisión ha supuesto una decepción para la andaluza, a quien tanto le gustaba compartir con el público los días más importantes y familiares del año.

Pero no todo en la vida de Paz Padilla es trabajo. A sus nuevos proyectos, incluida las representaciones teatrales de su obra de teatro o la gestión de su empresa de moda, se suma su intensa actividad social y familiar. Desde que murió su marido, Antonio Juan Vidal, el 18 de julio de 2020, Paz se apoya más que nunca de sus seres queridos. En ese sentido, el amor de su hija Anna Ferrer Padilla ha sido una pieza clave para lograr recuperarse de un duelo que lleva con enorme entereza.

Ahora, la joven acaba de iniciar una nueva etapa junto a su novio Iván Martín. La influencer y su chico se han ido a vivir juntos a una nueva casa. Se trata de un piso en el centro de Madrid que han convertido ya en su primer ha enseñado las fotos de su nueva cocina. Un nidito de amor en el que, seguro, la presentadora está siendo de apoyo como asesora de decoración para su hija, que tanto confía en ella.

Así pues, quien ya desea verla de nuevo ante las cámaras que no se inquiete. Paz está más ocupada que nunca. Y promete sorprendernos con nuevas y gratos momentos dentro y fuera de la pequeña pantalla.