Shakira ha conseguido provocar un auténtico terremoto a consecuencia de su nuevo tema con Bizarrap. Además de Gerard Piqué, una de las grandes aludidas es su actual novia, Clara Chía. Ahora conocemos que el exfutbolista no se plantea demandar a la madre de sus dos hijos. Te contamos el principal motivo por el que no lo hará.

Los abogados de Gerard Piqué le han aconsejado que no se meta en una batalla legal contra la artista que difícilmente podrá ganar. Así lo señala ‘La Vanguardia’ donde indican que al tratarse de una letra que esta minuciosamente cuidada donde no se dan referencias directas y se juega con las palabras, sería muy complicado lograr una sentencia favorable. Es verdad que los comentarios son prácticamente explícitos contra Clara Chía, pero Shakira ha jugado bien las cartas y lo ha hecho con una letra en la que dispara, pero con la que quiere evitar meterse en líos legales.

Las alusiones de Shakira contra Piqué

Shakira se despacha a gusto contra el exfutbolista asegurando que se las «da de campeón» y añade que «una loba» como ella «no está para novatos». Según los expertos «por muy evidente que la sesión de Bizarrap haga alusiones injuriosas a ciertas personas, sería muy difícil determinar jurídicamente la víctima de daños morales o daños al honor por injurias», se indica en el citado periódico. No solo eso, Shakira se ampara ante su derecho de libertad de expresión y creación artística como cantante.

Una de las estrofas que ha causado más reacciones, sobre todo en redes, es la siguiente: «Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio». El propio Piqué entraba al trapo durante una nueva jornada de la Kings League en la que optaba por jactarse del tema. El catalán sorprendió luciendo un reloj Casio en su muñeca. «A partir de ahora, Casio nos va a patrocinar. Este reloj es para toda la vida, te lo digo, este es de puta madre».

Shakira ha conseguido batir todos los récords. Algo que ya advirtió en su letra: «Las mujeres no lloran, las mujeres facturan». Se ha posicionado en el número 1 de canciones más escuchadas de Spotify. Además, la sesión con Bizarrap podrían haberle hecho ganar 2 millones de dólares en menos de 48 horas. La colombiana se ha mostrado muy satisfecha y reaparecía fulminante en su cuenta de Twitter. «Gracias al increíble Bizarrap y a mi maravilloso equipo y grupo de mujeres guerreras que caminan a mi lado. Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada».

El alegato de Shakira

Tras el éxito que ha cosechado en las últimas horas, la artista ha querido lanzar este alegato que ha sido muy aplaudido. «Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras».