Laura Matamoros ya ha salido de cuentas. La influencer está deseando conocer a su segundo hijo, quien parece que llegará en tan solo unos días. Ella misma lo explicó en sus redes sociales, donde junto a un pantallazo de una aplicación de su móvil que explica el momento exacto en el que se encuentra en su embarazo. Este lunes 27 comienza su semana 40, quedan cero días para el parto y, de hecho, lleva ya con su bebé en su barriga 279 días. Tremendamente ilusionada por conocer a ‘B’, lo cierto es que este instante justo coincide con el cumpleaños de su padre. Kiko Matamoros ha cumplido 65 años y lo ha querido celebrar con sus seres queridos, entre los que, por supuesto, se encuentran sus hijos y su novia, Marta López. Sin embargo, Laura Matamoros se convirtió en la gran ausente, pues prefirió quedarse en casa por si se ponía de parto. La echaron de menos y la tuvieron presente en todo momento, al igual que Laura, que ha querido felicitar a su progenitor este lunes en su perfil de Instagram.

«Hoy es tu día», escribe Laura junto a una fotografía en la que aparece Kiko Matamoros cuando solo era un niño. La joven de 28 años se acuerda mucho de él y no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitarle públicamente de este modo tan especial. Ante su casi millón de seguidores, Laura ha posteado otra instantánea en la que se puede ver Kiko muy joven, imágenes que forman sin duda parte del álbum familiar. Aunque esta foto no es la única que ha visto la luz, ya que Laura ha echado la vista atrás para mostrar a sus followers algunas de su primer embarazo y comparar ambas barriguitas justo antes de que nacieran sus bebés. Laura no ve el momento de dar a luz y, por ello, ya tiene todo listo antes de su llegada. La maleta preparada, los biberones esterilizados y su habitación lista, tres detalles que revelan las ganas que tienen ella y su pareja de dar la bienvenida a su pequeño a su nueva vida.