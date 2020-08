El colaborador de ‘Sálvame’ ha contado que ha tenido que acudir al servicio médico en el aeropuerto de Ibiza después de haber sufrido una caída al resbalarse con las chanclas.

Rafa Mora ha pasado unas últimas horas muy complicadas después de que tuviera un percance que le ha llevado a tener que ser atendido por el servicio médico de un aeropuerto. El colaborador de ‘Sálvame’ tenía que estar este miércoles en el plató de su programa, por lo que ha tenido que coger un vuelo muy temprano procedente de Ibiza, donde se encontraba.

Pues bien, allí es donde ha tenido un accidente, que no ha dudado en contar en pleno directo, pero mandando un mensaje tranquilizador a su madre para que no se preocupara: «Me citaron para venir al programa a última hora, me acosté a las 3 y pico de la madrugada en Ibiza y me pusieron el avión a las 8 de la mañana», empezaba explicando sobre lo que le ha llevado a tener este pequeño accidente.

«Tenía que estar a las 7 al aeropuerto, he llegado medio dormido. Iba corriendo con chanclas, con todo… me patinaron las chanclas. Me he caído por unas escaleras y me he dado con toda la barandilla en el costado, y luego me he dado contra el escalón. Me he quedado un minuto sin poder casi respirar», decía.

Sin embargo, Rafa Mora ha querido mirar fijamente a la cámara para decirle a su madre que se encontraba bien, que solo tenía dolores musculares por la inflamación del golpe. «Ahora estaré cuatro días sin entrenar para recuperarme», decía para informar de que tiene que reposar un poco.

Esta confesión llegaba después de que los colaboradores del programa hablaran orgullosos de los retoques estéticos que se han hecho. Rafa, por su parte, decía qué se había hecho: «Yo soy un poco miedica con todas estas cosas. Solo me he puesto vitaminas una o dos veces, y a veces me pongo vitamina C en vena para desintoxicarme un poco y me gustaría hacerme algún día un retoque para quitarme las bolsas de los ojos, que son de genética», desvelaba.

Unos días en Ibiza con su novia

Rafa Mora ha preferido no hablar de este incidente en sus redes sociales. Ahora solo le toca unos días de descanso para que se le baje la inflamación. A su lado está su pareja, Macarena, con la que hace apenas unos días posaba en Formentera, donde estaban pasando unos días de relax y desconexión.

En la instantánea, la pareja no solo muestra su felicidad al poder estar de vacaciones, sino que además presumen de cuerpazos en forma. Por todos es sabido lo mucho que les apasiona el gimnasio, donde pasan muchas horas para poder lucir así de espectaculares en traje de baño.

Sigue en ‘Sálvame’ a pesar de lo que ocurrió

El pasado mes de abril su puesto en el programa de Mediaset estuvo en duda. La audiencia debía decidir la permanencia del colaborador de Valencia o dejar que éste sea sustituido por el nuevo valor seguro de Mediaset: Kiko Jiménez. Tan delicada interrogante provocó los nervios de Rafa Mora, cuyo puesto de trabajo podría peligrar ante la presencia cada vez más continuada en el programa del novio de Sofía Suescun. El joven pisa cada vez con más fuerza en los platós de Telecinco. Y, no contento con su puesto de colaborador en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, está dispuesto a sentarse de manera permanente en el programa vespertino de Jorge Javier Vázquez.

Kiko Jiménez estaba encantado con la posibilidad de entrar en ‘Sálvame’. Prueba de ello es que no dudó en dejar claras sus preferencias. «Me cae muy bien Toñi Moreno, me encanta trabajar con ella, pero contigo me lo paso fenomenal», le decía a Jorge Javier. El presentador, que en numerosas ocasiones ha aplaudido su valía como colaborador, le ha recordado: «La gente que prospera en la tele es la que se arriesga y gana». Rafa, visiblemente preocupado al verse en la cuerda floja, no podía reprimir las lágrimas. «Ahí se notan las envidias que tiene Rafa Mora como si yo no tuviera ninguna validez», explicaba el de Jaén, metiendo el dedo en la llaga.

Rafa Mora no dejaba de dar las gracias a sus compañeros por salir en su defensa. Y recordaba lo satisfecho que está con su trabajo. «Estoy súper contento en ‘Sálvame’ y con la productora la Fábrica de la tele. Soy el tío más agradecido del planeta. Yo voy a muerte con quien me da de comer». Después de vivir unos días complicados, Rafa Mora fue finalmente el elegido para continuar como colaborador de ‘Sálvame’.