El padre de Anabel Pantoja lleva días ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Llegó en silla de ruedas y visiblemente desmejorado, lo que hizo saltar todas las alarmas, aunque no acudió solo. En compañía de su pareja y de un gran amigo, Bernardo Pantoja tiene un delicado estado de salud, sin embargo, no ha contado con la visita de su hija. La sobrina de la tonadillera no ha podido acercarse a la clínica, lo que ha desatado un aluvión de críticas. Consciente de que no todo el mundo ha comprendido su ausencia, la joven se ha justificado en televisión: «Yo estoy aquí trabajando para que me den dinero y para que a ese que está ahí no le falte de nada». Su preocupación es evidente, tanto que no ha dejado de llorar cada vez que ha hablado de esta situación familiar.

A pesar de que había sido dado de alta el pasado 11 de febrero, una ambulancia tuvo que asistirle de nuevo. Su círculo prefiere no entrar en detalles, pero su hija Anabel Pantoja además de confirmar su ingreso, ha revelado que la preocupación es extrema. «En mi familia están todos al tanto y preocupados», dijo la colaboradora de ‘Sálvame’ este martes. Y es que a su separación de Omar Sánchez, ahora también le suma el ingreso de su padre, el cual sufre varias patologías previas a esta hospitalización. Mientras Anabel se encuentra en Madrid trabajando, aunque muy pendiente de su teléfono, quien no se separa del lado de Bernardo es Elio Berenguer, un joven que ayuda al hermano de Isabel Pantoja en su día a día. «Él es mis manos y mis pies. Es un ángel. No tengo vida para agradecérselo (…) No estoy al 100%, tengo la cabeza perdida», comentó la tertuliana.

Pero, ¿qué le sucede exactamente? Según ha revelado un amigo de Bernardo Pantoja, el problema de salud que ahora le ha llevado al hospital no es puntual, sino crónico. Tiene diabetes, problemas de circulación y hace años sufrió una amputación a la altura del tobillo que le obliga a ir en silla de ruedos o en su defecto con una prótesis. «Está estupendo y con ganas de salir. Lo que tiene es lo de siempre… Es algo crónico, el tema de su azúcar. Se acaba de tomar un descafeinado con un paquete de galletas sin azúcar. Ha comido divinamente, ha comido macarrones, ha comido pollo», dijo Elio, palabras tranquilizadoras con las que explicó que no revestía gravedad.

Anabel Pantoja, desbordada

Fue este martes cuando Anabel comentó estar desbordada, ya que no ha tenido tiempo para gestionar todo lo que le ha venido de golpe. «No me ha dado tiempo de sentarme y llorar, de sentarme y de verlo todo. Lo de mi padre fue el viernes pasado… Al final lo vas cargando todo en una mochila», confesó.