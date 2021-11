Ana Milán se ha convertido en uno de los rostros más conocidos en las redes sociales de nuestro país. Su perspicacia le ha permitido llegar al millón de seguidores en Instagram, donde ha compartido cómo ha celebrado su cumpleaños. La actriz ha querido compartir una reflexión a la que ha llegado cuando acaba de soplar las 48 velas en una celebración que le llenado de felicidad.

«Cómo podría contar lo que he sentido hoy? He sido tan feliz que tengo los sentidos superados, el alma llena, la sonrisa instalada, el salón llenos de regalos hechos con amor y los 48 años más afortunados del mundo. Gracias amigos, gracias…», ha empezado escribiendo con emoción y con todos los «sentidos superados».

Pero la cosa no se ha quedado ahí. Y es que Ana ha agradecido el detalle de su familia y amigos: «Y gracias a todo el equipo de @punkkitchen_ por hacer mimosas a la velocidad de la luz, por hacer las cosas tan bien y ponerlo todo tan precioso. Sois increíbles. Silvia… esa tarta… ❤️ Hermana de mi vida, amiga del alma, gracias por venir y meterte 800 kilómetros para brindarme. Joder, vaya cumpleaños», ha terminado diciendo.

Ana Milán ha celebrado su cumpleaños haciendo una reflexión

Después de un día tan increíble, Ana aseguraba tener resaca de felicidad: «Tengo el cuerpo agotado de felicidad», aseguraba hace unas horas tras pasar un día lleno de sorpresas. Para este día ha querido hacer un desayuno con toda la gente que quiere, con la que se hacía una foto para el recuerdo.

«Sus «cumpledesayunos» son siempre tan top», escribía una amiga invitada a su cumpleaños junto a una instantánea en la que aparecen todos los invitados. La sonrisa de Ana Milán lo dice todo. Y es que no hay nada como pasar un día rodeada de los tuyos para desconectar de la rutina y ser muy muy muy feliz.

Ha preparado un desayuno para todos sus amigos

Este día llega con un regalo de lo más especial. Y es que Ana Milán ha podido ponerle voz a uno de los protagonistas de la película ‘Canta 2’. La propia actriz era la encargada de dar la noticia con emoción, desvelando además el día en el que se estrenará el filme: «Prestarle mi voz a Suki, la astuta y directa asistente personal y cazatalentos de Jimmy Crystal ha sido una experiencia increíble, por no hablar de los compañeros que he tenido… Canta 2 es un peliculón de esos que incluyen risas y alguna lagrimita. ¡¡22 de Diciembre en cines!! Gracias Suki, me has hecho muy feliz. #CANTA2«, ha escrito junto a una foto desde el estudio en el que ha hecho el doblaje del personaje. Este ha sido uno de los mejores regalos que ha recibido por su 48 cumpleaños y que nunca olvidará.