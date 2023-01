Justo después de que se sepa que Dani Alves ha cambiado de abogado, se descubre que los Mossos d’Esquadra han recogido restos de semen del lavabo, donde según la víctima, él abusó presuntamente de ella. Un paso al frente que llegó justo cuando la joven relató haber visto una mancha en el suelo, la cual fue recabada por los investigadores y servirá para arrojar más luz sobre un suceso por el que ahora se encuentra en prisión preventiva. «No puedo decir al 100% que fuera semen, pero entendí que sí, que ya había terminado», dijo la chica de 23 años.

En el baño de la discoteca estuvieron más de 15 minutos, tiempo tras el que ella sale llorando y cuya confesión fue grabada poco después por los Mossos. Al parecer, una grabación accidental por parte de su cámara unipersonal, la cual suelen llevar en su uniforme, recogió la primera declaración de la joven. Se registraron sus primeras palabras, así como el nerviosismo y las lágrimas que en ese momento se apoderaron de ella. La joven no se podía creer todavía lo sucedido y se lamentaba de haber acompañado a Alves al baño en el que sucedió todo. «Estoy avergonzada», repetía, tal y como cuentan en ‘El periódico’.

El futbolista ha cambiado su versión hasta en tres ocasiones, algo que ha alertado a la jueza del caso y que ha provocado su entrada en prisión. El brasileño tres días más tarde de entrar en la cárcel fue trasladado a Brians 2, donde hay celdas individuales, duchas en las mismas y donde además hay muchos muchos presos en cada módulo. De este modo, se evitan situaciones incómodas y se reduce la posibilidad de que trasciendan fotografías de Alves en el centro penitenciario.

Las autoridades aprovecharon su viaje a España desde México para detenerle por agresión sexual. Aunque él voló por la enfermedad de su suegra, los agentes le advirtieron que debía personarse para presentar declaración, a lo cual accedió, pero pidió que fuera en su casa. Mientras su versión cambiaba por momentos, la de la víctima ha sido contundente desde el principio. Al igual que su examen médico. A la espera de novedades en este caso, él y su familia mantienen su inocencia, de hecho, los íntimos de Alves aseguran estar en estado de shock tras su detención.

Joana Sanz, su esposa, está desbordada, ya que ella creía a su marido por encima de todo. Salió en su defensa públicamente días antes de que se supieran más detalles acerca de una denuncia que quizás él no esperaba que tuviera este final. Fue el pasado 9 de enero, 11 días antes de su detención, cuando la canaria salió en su defensa. «Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es (…) He visto cómo mujeres se acercan a intentar algo con mi marido en mi cara», decía Joana. Días después y con mucho más datos sobre la mesa, la modelo prefiere mostrarse cauta y no apoyar al que ha sido su gran amor. Está descolocada y es que en cuestión de días ha perdido tanto a su esposo como a su madre, quien falleció hace tan solo unas semanas de un cáncer.