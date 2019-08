6 No ha desvelado aún cuándo se pondrá en marcha

Mónica ya está centrada en sacar adelante este nuevo proyecto profesional, con el que no puede estar más feliz. Esto no le ha impedido relajarse y desconectar durante el verano, en el que no ha parado de hacer planes, aunque también ha tenido que cumplir con algunas obligaciones en los platós de televisión, como en ‘Viva la Vida’.